Inter Miami CF venció 2-0 a New York City FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 14 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Nu Stadium, con el arbitraje de Lorenzo Hernandez. En un compromiso correspondiente a la jornada 30 de la MLS, el conjunto de Inter Miami CF logró imponerse ante New York City FC por un marcador de 2-0. A los 20 minutos, Germán Berterame marcó el primer gol tras asistencia de Luis Suárez. Posteriormente, a los 50 minutos, Rodrigo De Paul anotó el segundo tanto luego de una asistencia de Lionel Messi.

Desde el punto de vista táctico, los entrenadores presentaron propuestas diferenciadas: Inter Miami CF se ordenó con un esquema 433, mientras que New York City FC apostó por un 4231. El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la efectividad del equipo local, que supo capitalizar sus oportunidades antes de realizar una serie de modificaciones para controlar el ritmo. A los 65 minutos, el técnico local movió el banco: ingresó Telasco Segovia por Matías Galarza, quien previamente había recibido una tarjeta amarilla a los 51 minutos por pérdida de tiempo. Más tarde, a los 74 y 75 minutos respectivamente, ingresaron Fricio Caicedo y Riquelme Fillipi Marinho de Souza, este último amonestado a los 84 minutos.

Por el lado de la visita, New York City FC buscó respuestas en el banco de suplentes sin éxito. A los 58 minutos se realizaron dos cambios tácticos con los ingresos de Hannes Wolf por Alonso Martínez y Kevin O'Toole por Nico Cavallo. Posteriormente, a los 65 minutos, Luighi Hanri Sousa Santos sustituyó a Bénie Traoré. Sobre el final del partido, a los 85 minutos, ingresaron Talles Magno Bacelar Martins y Malachi Jones, pero el marcador permaneció inalterable ante la solidez defensiva del equipo dueño de casa.

En cuanto a las estadísticas, el dominio de la posesión favoreció a Inter Miami CF con un 57,2% frente al 42,8% de New York City FC. Ambos equipos mostraron una vocación ofensiva similar, registrando 14 tiros cada uno. Sin embargo, la precisión fue ligeramente superior para Inter Miami CF, que contabilizó 6 tiros a puerta contra los 5 tiros a puerta de la visita. En el apartado de la pelota parada, New York City FC generó 5 corners, superando los 3 obtenidos por el equipo ganador, aunque sin lograr transformar esa estadística en situaciones de gol concretas.