Inter Miami CF venció 3-1 a Atlanta United, por la MLS

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Se midieron en un duelo donde Inter Miami CF se impuso con autoridad en la jornada 31 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Mercedes-Benz Stadium, con el arbitraje de Allen Chapman. En un despliegue de jerarquía individual, Inter Miami CF logró superar a Atlanta United por 3-1. A los 45 minutos, Germán Berterame marcó el primer gol tras asistencia de Luis Suárez. Posteriormente, Lionel Messi amplió la diferencia a los 56 minutos con un pase de Germán Berterame y repitió la cuota a los 60 minutos, nuevamente asistido por Luis Suárez. El descuento para el conjunto local llegó a los 89 minutos a través de un penal ejecutado por Fafà Picault.
Análisis táctico y desarrollo
Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico: 4-3-3. A pesar de la paridad en la disposición inicial, la efectividad en los metros finales inclinó la balanza a favor de la visita. El trámite se vio condicionado por la disciplina, donde jugadores como Tomás Jacob, Mauricio Amaro y Breel Embolo vieron la tarjeta amarilla por el lado de Atlanta United, mientras que en Inter Miami CF fueron amonestados Maximiliano Falcón y Lionel Messi sobre el cierre.
Gestión desde los bancos
Los entrenadores buscaron variantes para modificar el curso del juego. A los 61 minutos, el cuerpo técnico local movió el banco con el ingreso de Steven Alzate por Tristan Muyumba, buscando mayor frescura. Más tarde, a los 82 minutos, se produjeron los ingresos de Fafà Picault, Matt Edwards y Cooper Sanchez. Por el lado de Inter Miami CF, a los 75 minutos ingresó Maximiliano Falcón por Carlos Henrique Casimiro, seguido por las entradas de Telasco Segovia y Facundo Mura a los 81 minutos para asegurar el resultado.
Estadísticas del compromiso
Las cifras finales reflejan un dominio territorial de Inter Miami CF, que registró un 55,5% de posesión contra el 44,5% de Atlanta United. Aunque el equipo local fue más incisivo en la búsqueda con 20 remates totales (3 a puerta), la contundencia de Inter Miami CF resultó determinante, alcanzando 5 tiros al arco en sus 7 intentos totales. En el apartado de tiros de esquina, Atlanta United contó con 5 a favor, mientras que Inter Miami CF dispuso de 2.
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