Inter Miami CF venció 4-0 a D.C. United, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 10 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Nu Stadium, con el arbitraje de Lukasz Szpala. En una jornada contundente por la jornada 29 de la MLS, Inter Miami CF demostró su superioridad ante D.C. United al imponerse por un claro 4-0. A los 3 minutos, Luis Suárez marcó el primer gol tras asistencia de Germán Berterame. A los 39 minutos, Luis Suárez marcó el segundo gol tras asistencia de Germán Berterame. Ya en la segunda mitad, a los 47 minutos, Lionel Messi marcó el tercer gol tras asistencia de Luis Suárez. Finalmente, a los 60 minutos, Lionel Messi marcó el cuarto gol tras asistencia de Rodrigo De Paul.

Estrategia y movimientos en el campo

Para este compromiso, Inter Miami CF saltó al campo con una formación 4-3-3, mientras que D.C. United apostó por un esquema 4-4-2. En la segunda etapa, el trámite del partido llevó a que ambos entrenadores realizaran modificaciones tácticas. A los 61 minutos, Inter Miami CF movió el banco: ingresó Riquelme Fillipi Marinho de Souza por Luis Suárez. Por el lado de la visita, a los 68 minutos, D.C. United tuvo que realizar una sustitución obligada por lesión: ingresó Silvan Hefti en lugar de Hosei Kijima.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de Inter Miami CF se vio reflejado claramente en las estadísticas finales. El equipo local controló la posesión del balón con un 61,6%, frente al 38,4% registrado por D.C. United. La eficacia ofensiva también marcó la diferencia, ya que Inter Miami CF generó 17 disparos totales, logrando 9 tiros a puerta, mientras que D.C. United alcanzó los 15 tiros, pero solo 2 fueron entre los tres palos.

Datos complementarios

El juego se mantuvo intenso en la disputa territorial, con Inter Miami CF ejecutando 4 tiros de esquina contra los 2 que dispuso D.C. United. Tras esta victoria en la jornada 29, el equipo de Inter Miami CF consolida su funcionamiento colectivo, respaldado por las actuaciones destacadas de sus figuras ofensivas, dejando sin respuestas defensivas al conjunto de D.C. United a lo largo de los 90 minutos.