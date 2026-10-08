Internacional venció 2-1 a Corinthians, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 7 de octubre de 2026 a las 19.30 en el Estadio Beira-Rio, con el arbitraje de Felipe Fernandes de Lima. Internacional logró una victoria clave ante Corinthians, en un choque marcado por la efectividad ofensiva. A los 1 minutos, Vitor Hugo, Naum dos Santos marcó el primer gol tras asistencia de Alan Patrick, Lourenço. Posteriormente, a los 77 minutos, Alan Patrick, Lourenço marcó el segundo gol tras asistencia de Bruno Henrique, Corsini. Para la visita, a los 80 minutos, André Luiz, Santos Dias marcó el descuento tras asistencia de Victor Vinícius, Coelho dos Santos.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos presentaron esquemas diferenciados: Internacional apostó por una formación 541, mientras que Corinthians se desplegó con un 41212. El trámite se tornó friccionado, acumulando varias tarjetas amarillas, incluyendo amonestaciones para Alexandro, Bernabéi, Rodrigo, Villagra, Paulo Lucas, Santos de Paula y Gabriel, Mercado en el local, y para Breno, de Souza Bidon, Kaio César, Andrade Lima, Gustavo Henrique, Vernes y Rodrigo, Garro en la visita. En cuanto a las variantes, el entrenador local buscó refrescar el ataque con el ingreso de Paulo Lucas, Santos de Paula por Braian, Aguirre al inicio del complemento, mientras que la visita intentó reaccionar con el ingreso de André Luiz, Santos Dias por Breno, de Souza Bidon.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la posesión fue claramente para Corinthians, que alcanzó un 71,8% frente al 28,2% de Internacional. A pesar de la tenencia, el equipo visitante no logró capitalizar su superioridad en el marcador. En el rubro ofensivo, Corinthians registró 22 tiros totales contra 17 de Internacional, manteniendo ambos la misma puntería con 7 remates a puerta cada uno. La presión visitante se tradujo en una mayor cantidad de tiros de esquina, sumando 12 contra solo 3 del conjunto local.

Análisis final

Este resultado permite a Internacional fortalecer su posición en la tabla de la Brasileirao Serie A al concluir la jornada 29. Por su parte, Corinthians se marcha del Estadio Beira-Rio con la sensación de haber desperdiciado el control del balón, un dato estadístico que resultó insuficiente ante la solidez defensiva planteada por el dueño de casa durante gran parte del partido. La efectividad en el área rival terminó siendo el factor determinante para definir el destino de los puntos.