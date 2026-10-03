Islandia venció 3-0 a Bulgaria, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 3 de octubre de 2026 a las 13.00 en el estadio Laugardalsvöllur, bajo la conducción arbitral de Balazs Berke. En un compromiso correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Naciones, el seleccionado de Islandia logró una sólida victoria por 3-0 frente a Bulgaria. Los goles del partido llegaron por intermedio de Orri Óskarsson, quien se destacó con un doblete, y Mikael Ellertsson, quienes sellaron la superioridad del equipo local.

El trámite del encuentro estuvo marcado por la efectividad ofensiva de Islandia, que supo aprovechar sus oportunidades ante una Bulgaria que no logró romper el cero. Ambos equipos presentaron esquemas tácticos diferentes, con un 4-4-1-1 para los locales y un 4-4-2 por parte de los visitantes.

A los 37 minutos, Orri Óskarsson marcó el 1er gol tras asistencia de Hákon Haraldsson .

marcó el 1er gol tras asistencia de . A los 60 minutos, Orri Óskarsson marcó el 2do gol tras asistencia de Mikael Anderson .

marcó el 2do gol tras asistencia de . A los 90 minutos, Mikael Ellertsson marcó el 3er gol tras asistencia de Orri Óskarsson.

Cabe destacar que, debido a la fricción del juego, el árbitro debió amonestar a varios jugadores, entre ellos Hördur Magnússon y Mikael Ellertsson para Islandia, mientras que por Bulgaria vieron la tarjeta amarilla Lukas Petkov, Dimitar Velkovski, Atanas Iliev y Marin Petkov.

Análisis estadístico

El dominio de las acciones fue repartido, aunque Islandia mostró mayor contundencia al momento de finalizar sus ataques. Mientras que la posesión fue del 50,7% para Islandia y del 49,3% para Bulgaria, la eficacia en los metros finales marcó la diferencia definitiva en el marcador. Islandia concretó 6 tiros a puerta frente a los 3 logrados por el equipo búlgaro, ambos equipos contabilizaron 10 remates totales.

Gestión desde el banco

Ambos estrategas buscaron alternativas para modificar el rumbo del juego mediante múltiples sustituciones. Islandia refrescó sus líneas tras el descanso con el ingreso de Andri Gudjohnsen y Daníel Grétarsson, buscando mayor control. Por su parte, Bulgaria intentó revertir la situación a los 55 minutos con la entrada de Emil Tsenov y Marin Petkov, aunque la solidez defensiva islandesa, reforzada más tarde con los ingresos de jugadores como Gylfi Sigurdsson, evitó cualquier reacción del conjunto visitante. Islandia también destacó en el juego aéreo y en la generación de peligro mediante tiros de esquina, obteniendo 9 córners a favor contra solo 1 de su rival.