Japón vs. Costa Rica: resumen, goles y resultado del partido del Mundial 2022

Costa Rica abrió el domingo, el octavo día de competencia en el Mundial Qatar 2022, con su sorpresiva victoria sobre Japón 1 a 0 en el juego correspondiente a la segunda fecha del grupo E y, tras ser goleado por España 7 a 0 por España, se recuperó y estiró sus posibilidades de clasificar a octavos de final. El encuentro se disputó en el estadio Ahmad bin Ali y lo arbitró el inglés Michael Oliver. Desde las 16 (hora argentina), los españoles se cruzan con Alemania para completar la jornada.

El único tanto del encuentro fue a los 81 minutos y lo hizo Keysher Fuller. El mediocampista recibió el balón en la puerta del área de espaldas al arco, se perfiló y colocó con el pie abierto un preciso zurdazo que se metió en el segundo palo del arco defendido por Shuichi Gonda y desató la locura centroamericana, con desahogo por lo que fue el pésimo debut.

Keysher Fuller marcó el único tanto del gol de Costa Rica sobre Japón en el Mundial Qatar 2022 Darko Bandic - AP

En ventaja, los dirigidos por Luis Fernando Suárez se protegieron y Keylor Navas apareció en un momento clave. Sobre el el final el guardametas de París Saint Germain usó sus piernas para evitar un remate de Takuma Asano desde la zona del punto penal tras un centro atrás de Kaoru Mitoma. El balón quedó boyando en el área con varios jugadores de ambos conjuntos a su alrededor y lo terminó despejando un defensor tico.

Tras la victoria, el entrenador colombiano del combinado tico, Suárez, pidió que no descarten a los suyos de los octavos de final porque todavía sueñan con conseguirlo en una zona de suma dificultad por la participación de las dos potencias europeas. “Es necesario ponderar lo que todos hicieron por sacar esto adelante. Hoy Costa Rica fue Costa Rica, con algunos limitantes, pero mostramos el deseo de entregarnos por un país. Es fácil decir ganar a Japón, pero este Japón es una muy buena noticia del Mundial. Haberlo ganado debe ser altamente valorado. Estamos ahí. Ayer no estábamos muertos y hoy estamos peleando. El jueves tenemos que tener la misma tensión”, sostuvo.

Además, contó cómo levantó a los jugadores tras el debut: “En los entrenamientos cada conversación era sobre cómo juntos podíamos salir adelante, el mismo discurso que hemos tenido todo este año. Estoy muy orgulloso. Yo solo les escucho y les veo, a veces modero, pero me gusta lo que veo. Creo que lo más importante en este equipo no son las palabras, sí las actitudes y los símbolos, saber el grupo que somos”.

Luis Fernando Suárez contó cómo levantó a sus jugadores de Costa Rica tras la dura goleada sufrida ante España RAUL ARBOLEDA - AFP

El autor del tanto y elegido también el mejor jugador del duelo, Fuller, destacó la importancia de sumar los tres puntos para seguir con chances de clasificar a octavos de final. Al igual que su director técnico, mencionó la dura derrota ante España: “Cuando menos creen en nosotros, más sacamos fuerza de donde no tenemos, todos ponemos nuestro granito de arena. Nos dolió mucho lo que pasó contra España. Fuimos conscientes de lo que pasó contra España, nos unimos y lo que hablamos se queda en el camerino. Venir a un Mundial y perder de esa forma no se digiere bien. Durante estos días trabajamos mucho más para sacar la victoria hoy. Cuando ganamos no somos los mejores ni cuando perdemos los peores, tenemos un gran grupo, tenemos que confiar en Dios y en cada uno de nosotros”.

Para Costa Rica es su sexta cita ecuménica, donde con el de este domingo ganó seis partidos en su historia. En tres certámenes no superó la primera fase (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Rusia 2018) mientras que llegó a octavos de final en Italia 1990 y a cuartos en Brasil 2014. Japón, por su parte, dejó pasar una gran oportunidad para avanzar a la próxima instancia e igualar, al menos, lo hecho en Rusia 2018. Los nipones compiten por séptima ocasión en una Copa del Mundo y en tres ediciones estuvieron entre los 16 mejores.

Japón dejó pasar una buena oportunidad para clasificar a octavos de final, tras ganarle a Alemania en el debut Darko Bandic - AP

Formaciones

Japón : Shuichi Gonda; Miki Yamane, Ko Itakura, Maya Yoshida y Yuto Nagatomo; Wataru Endo, Hidemasa Morita; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Yuki Soma; Ayase Ueda. DT : Hajime Moriyasu. Ingresaron Kaoru Mitoma, Hiroki Ito, Junya Ito, Takumi Minamino y Takuma Asano.

: Shuichi Gonda; Miki Yamane, Ko Itakura, Maya Yoshida y Yuto Nagatomo; Wataru Endo, Hidemasa Morita; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Yuki Soma; Ayase Ueda. : Hajime Moriyasu. Kaoru Mitoma, Hiroki Ito, Junya Ito, Takumi Minamino y Takuma Asano. Costa Rica: Keylor Navas; Kendall Waston, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo; Keysher Fuller, Celso Borges, Yeltsin Tejada, Gerson Torres; Joel Campbell y Anthony Contreras. DT: Luis Fernando Suárez. Ingresaron Brandon Aguilera, Daniel Chacón, Jewison Bennette y Youstin Salas.

Posiciones y fixture del grupo E

Con el triunfo de Costa Rica la zona tiene tres equipos con tres puntos: ticos, España y Japón. Alemania no tiene unidades. Más allá del resultado que construyan españoles y alemanes, todos los seleccionados afrontarán la última jornada con posibilidades de avanzar a octavos de final.