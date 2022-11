TV del Mundial 2022: uno por uno, los canales que transmiten la Copa del Mundo de Qatar

escuchar

El Mundial Qatar 2022 es un hecho. Desde este domingo la pelota rueda en los estadios de Doha a la vez que 32 selecciones desandan su sueños de levantar el trofeo más deseado del planeta fútbol: la Copa del Mundo. De la mano de esas ilusiones suelen ir prendidos los miles de viajeros que intentan llegar a la sede de la competencia para acompañar de cerca a cada seleccionado. Los argentinos, por caso, son uno de los puntos salientes de esta cita ecuménica. La cantidad de hinchas que llegó a Doha, un destino un tanto “exótico” para esta parte del mundo, asombra. Como también las travesías que emprendieron y todo aquello que pusieron en juego para llegar: esos “locos fanáticos” que dejaron, literalmente “todo”.

Pero la mayoría de los amantes del fútbol, no fue. Por las razones que sea, es lógico y obvio que así sea. Entonces, saber qué canales de televisión transmiten los partidos de cada jornada, es un punto de partida para seguir el Mundial pero también un punto a favor para no perderse detalle. Si bien la mayoría de los medios presentes en Doha, y sobre todo los televisivos realizan emisiones en directo por casi 24 horas, con distintos segmentos, es importante saber quiénes tienen los derechos y dónde pueden verse los partidos. Para no quedar en off side.

Lionel Messi y sus compañeros son grandes responsables de la ilusión de la gente argentina

En la Argentina Qatar 2022 puede seguirse a través de TV Pública, TyC Sports y DSports (hasta hace poco, DirecTV), además de por DeporTV. Con esta salvedad: el canal público de deportes transmitirá en diferido, los tres primeros, en vivo.

La TV Pública es canal de aire, por lo cual está disponible para todos, mientras que TyC Sports está al alcance de cualquiera que tenga un servicio de cable básico. DSports es para sus propios suscriptores.

Entre TV Pública y TyC Sports se reparten (mitad y mitad) los 64 partidos del Mundial, mientras que DSports los tiene a todos disponibles para sus clientes. Los de la Argentina van por todas las señales.

En Doha ya empezó la fiesta que se extenderá hasta, al menos, el 18 de diciembre, día de la final Jon Gambrell - AP

La agenda completa de la TV para el Mundial Qatar 2022

Grupo A

Qatar vs. Ecuador 20/11 13.00 TV Pública y DSports.

Senegal vs. Países Bajos 21/11 13.00 TV Pública y DSports.

Qatar vs. Senegal 25/11 10.00 TV Pública y DSports.

Países Bajos vs. Ecuador 25/11 13.00 TyC Sports y DSports.

Ecuador vs. Senegal 29/11 12.00 TyC Sports y DSports.

Países Bajos vs. Qatar 29/11 12.00 TV Pública y DSports.

Grupo B

Inglaterra vs. Irán 21/11 10.00 TyC Sports y DSports.

Estados Unidos vs. Gales 21/11 16.00 TyC Sports y DSports.

Galés vs. Irán 25/11 07.00 TyC Sports y DSports.

Inglaterra vs. Estados Unidos 25/11 16.00 TV Pública y DSports.

Irán vs. Estados Unidos 29/11 16.00 TV Pública y DSports.

Galés vs. Inglaterra 29/11 16.00 TyC Sports y DSports.

Grupo C

Argentina vs. Arabia Saudita 22/11 7.00 TV Pública, TyC Sports y DSports.

22/11 7.00 TV Pública, TyC Sports y DSports. México vs. Polonia 22/11 13.00 TyC Sports y DSports.

Polonia vs. Arabia Saudita 26/11 10.00 TyC Sports y DSports.

Argentina vs. México 26/11 16.00 TV Pública, TyC Sports y DSports.

26/11 16.00 TV Pública, TyC Sports y DSports. Polonia vs. Argentina 30/11 16.00 TV Pública, TyC Sports y DSports.

30/11 16.00 TV Pública, TyC Sports y DSports. Arabia Saudita vs. México 30/11 16.00 TyC Sports 2 y DSports.

Grupo D

Dinamarca vs. Túnez 22/11 10.00 TyC Sports y DSports.

Francia vs. Australia 22/11 16.00 TV Pública y DSports.

Túnez vs. Australia 26/11 7.00 TyC Sports y DSports.

Francia vs. Dinamarca 26/11 13.00 TV Pública y DSports.

Túnez vs. Francia 30/11 12.00 TyC Sports y DSports.

Australia vs. Dinamarca 30/11 12.00 TV Pública y DSports.

El mundo futbolero se enfocará durante un mes en su propia celebración, la de la Copa del Mundo

Grupo E

Alemania vs. Japón 23/11 10.00 TyC Sports y DSports.

España vs. Costa Rica 23/11 13.00 TV Pública y DSports.

Japón vs. Costa Rica 27/11 7.00 TyC Sports y DSports.

España vs. Alemania 27/11 16.00 TV Pública y DSports.

Japón vs. España 1/12 16.00 TyC Sports y DSports.

Costa Rica vs. Alemania 1/12 16.00 TV Pública y DSports.

Grupo F

Marruecos vs. Croacia 23/11 7.00 TyC Sports y DSports.

Bélgica vs. Canadá 23/11 16.00 TV Pública y DSports.

Bélgica vs. Marruecos 27/11 10.00 TyC Sports y DSports.

Croacia vs. Canadá 27/11 13.00 TV Pública y DSports.

Croacia vs. Bélgica 1/12 12.00 TyC Sports y DSports.

Canadá vs. Marruecos 1/12 12.00 TV Pública y DSports.

Grupo G

Suiza vs. Camerún 24/11 7.00 TV Pública y DSports.

Brasil vs. Serbia 24/11 16.00 TyC Sports y DSports.

Camerún vs. Serbia 28/11 7.00 TyC Sports y DSports.

Brasil vs. Suiza 28/11 13.00 TV Pública y DSports.

Serbia vs. Suiza 2/12 16.00 TV Pública y DSports.

Camerún vs. Brasil 2/12 16.00 TyC Sports y DSports.

Grupo H

Uruguay vs. Corea del Sur 24/11 10.00 TV Pública y DSports.

Portugal vs. Ghana 24/11 13.00 TyC Sports y DSports.

Corea del Sur vs. Ghana 28/11 10.00 TyC Sports y DSports.

Portugal vs. Uruguay 28/11 16.00 TyC Sports y DSports.

Corea del Sur vs. Portugal 2/12 12.00 TyC Sports y DSports.

Ghana vs. Uruguay 2/12 12.00 TV Pública y DSports.

Octavos de final

1A vs. 2B 3/12 12.00 TV Pública y DSports.

1C vs. 2D 3/12 16.00 TV Pública y DSports.

1D vs. 2C 4/12 12.00 TV Pública y DSports.

1B vs. 2A 4/12 16.00 TV Pública y DSports.

1E vs. 2F 5/12 12.00 TyC Sports y DSports.

1G vs. 2H 5/12 16.00 TyC Sports y DSports.

1F vs. 2E 6/12 12.00 TyC Sports y DSports.

1H vs. 2G 6/12 16.00 TyC Sports y DDSports.

La misma distribución se hace para los partidos de cuartos y semifinales. En la final, transmitirán TV Pública y DSports -si pasa Argentina se suma TyC Sports-, mientras que TyC se quedó en principio con el partido del 3° puesto.

La Argentina llega con confianza tras ganar la Copa América 2021 y la Finalissima 2022 Catherine Ivill - UEFA - UEFA

Cómo ver el Mundial de Qatar 2022 online

Para ver la Copa del Mundo por Internet, se pueden utilizar las opciones de streaming que ofrecen canales de televisión en vivo. Además de Flow para quienes tengan la suscripción, la TV Pública también transmitirá los partidos a través de su sitio web oficial.

LA NACION