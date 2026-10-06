Jordania empató 0-0 con Venezuela, por amistoso internacional

En el marco de un encuentro de preparación, Jordania y Venezuela igualaron 0-0 el 06 de octubre de 2026. El partido, disputado a partir de las 14.00 en el King Abdullah II Stadium, Amman, contó con el arbitraje de Mohanad Qasim Eesee Sarray, en un choque donde ambos equipos buscaron ajustar sus piezas de cara a futuros compromisos internacionales.

Análisis táctico y cambios

El esquema planteado por ambos entrenadores marcó el ritmo de un partido cerrado. Mientras que Jordania presentó una formación 4-3-3, la visita optó por un 5-4-1 más conservador. Ante la falta de profundidad, los técnicos buscaron soluciones en el banco: a los 65 minutos, Jordania realizó una triple modificación táctica con los ingresos de Ahmad Ersan Mohammad Hamdouni, Mohammad Faisal Yousef Abu Zraiq y Tamer Jehad Abdallah Bany Odeh. Por el lado de Venezuela, el estratega movió el banco desde el inicio del complemento, destacando la salida de Andrusw Araujo por Yerwin Sulbarán a los 45 minutos y el posterior ingreso de Bryan Castillo por Edson Tortolero a los 62.

Disciplina y desarrollo

El encuentro se mantuvo bajo un clima de paridad constante donde las defensas se impusieron sobre los ataques. En el plano disciplinario, la única amonestación relevante ocurrió a los 52 minutos, cuando el jugador Juan Sánchez, de Venezuela, fue amonestado tras cometer una infracción. A pesar de las numerosas variantes tácticas en ambos bandos durante el segundo tiempo, ninguno de los dos conjuntos logró vulnerar la valla rival para desnivelar el marcador.

El balance del encuentro

Tras finalizar los 90 minutos de juego, la igualdad sin goles dejó un balance equilibrado entre Jordania y Venezuela en este amistoso internacional. El esfuerzo táctico de los dos equipos, reflejado en la cantidad de sustituciones y el orden defensivo, impidió que el resultado se moviera, dejando a los entrenadores con conclusiones abiertas sobre el funcionamiento colectivo de sus respectivas plantillas en este compromiso de octubre.