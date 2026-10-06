Kazajistán empató 2-2 con Islas Feroe, por la Liga de Naciones

En un encuentro disputado el 6 de octubre de 2026 a las 11.00 en el Astana Arena, Kazajistán e Islas Feroe igualaron 2-2. El arbitraje estuvo a cargo de Kristo Tohver.

El marcador se abrió a los 22 minutos, cuando Petur Knudsen marcó el primer gol para Islas Feroe tras asistencia de Jóannes Bjartalíd. Ya en la segunda mitad, a los 63 minutos, Géza Turi amplió la ventaja para la visita. Sin embargo, Kazajistán reaccionó: a los 68 minutos, Sergey Maliy descontó para los locales, y a los 76 minutos, Nuraly Alip selló el empate tras asistencia de Maksim Samorodov. En cuanto a las formaciones, el local optó por un 3-4-2-1, mientras que la visita presentó un 3-4-3. Cabe destacar que Kazajistán sufrió la expulsión de Sergey Maliy por una falta grave a los 84 minutos, mientras que en Islas Feroe, Martin Agnarsson vio la tarjeta roja tras recibir doble amarilla.

Análisis estadístico y disciplinario

El desarrollo del juego mostró una marcada superioridad en la tenencia por parte de Kazajistán, que alcanzó el 67,3% de posesión frente al 32,7% de Islas Feroe. En el aspecto ofensivo, el local generó 24 disparos, de los cuales 4 fueron a puerta, igualando la cantidad de remates efectivos de Islas Feroe, que totalizó 15 intentos. La fricción del partido quedó reflejada en las tarjetas; además de las expulsiones, Maksim Samorodov fue amonestado en el local, mientras que por el lado visitante también vieron la amarilla Martin Agnarsson y Heini Vatnsdal.

Gestión desde el banco

Ambos entrenadores buscaron variantes para inclinar la balanza. En Kazajistán, Yan Vorogovskiy y Artur Shushenachev ingresaron tras el descanso, seguidos por los cambios de Zhasulan Amir, Ismail Bekbolat y Elkhan Astanov en la segunda mitad. Por su parte, Islas Feroe realizó modificaciones tácticas con el ingreso de Samuel Chukwudi a los 53 minutos, seguido por Viljormur Davidsen, Mattias Hellisdal y Poul Kallsberg, buscando refrescar el equipo en los tramos finales del encuentro.