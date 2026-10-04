Kosovo empató 1-1 con Austria, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 4 de octubre de 2026 a las 13.00 en el Stadiumi Fadil Vokrri, bajo la supervisión del árbitro António Nobre. En una jornada intensa, Kosovo y Austria igualaron 1-1 en el marco de la cuarta fecha del grupo B3.

El desarrollo del juego presentó contrastes tácticos interesantes, con Kosovo apostando por un esquema 3-4-3 frente al 4-2-3-1 que dispuso Austria. La apertura del marcador llegó a los 70 minutos, cuando Fisnik Asllani marcó el primer gol para Kosovo tras una asistencia de Edon Zhegrova. Sin embargo, sobre el final, la visita logró la igualdad: a los 85 minutos, Christoph Lang anotó el tanto del empate para Austria tras recibir un pase de Sasa Kalajdzic.

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco para destrabar el resultado. A los 67 minutos, Kosovo realizó una doble modificación táctica con el ingreso de Fisnik Asllani y Milot Rashica. Por su parte, Austria movió sus piezas a los 62 minutos con el ingreso de Sasa Kalajdzic, Christoph Lang y Marco Grüll, decisión que terminaría dando sus frutos en el tramo final del partido. Sobre el cierre, Lumbardh Dellova recibió una tarjeta amarilla por protestar a los 91 minutos.

En cuanto a las estadísticas, Austria mantuvo el control territorial con un 64,2% de posesión, aunque Kosovo se mostró peligroso con 10 tiros totales contra los 13 de la visita. Kosovo registró 5 tiros a puerta, mientras que Austria contabilizó 4. Además, el conjunto austríaco ejecutó 5 corners contra los 3 obtenidos por el equipo local, cerrando un partido equilibrado donde ninguno pudo prevalecer en el marcador final.