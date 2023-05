La fecha 19 de la Liga Profesional 2023: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

escuchar

Desde este jueves y hasta el próximo domingo se disputa la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2023, en la que River es líder en solitario, con seis puntos de distancia sobre San Lorenzo, su más inmediato perseguidor. Atendiendo a que varios clubes están afectados la próxima semana a las copas internacionales, las jornadas del torneo local van un poco más “adelantadas” que en el calendario habitual, iniciando este jueves. Para los 14 encuentros, hay equipos arbitrales confirmados.

En este sentido, se supo que Fernando Rapallini tendrá la última palabra en los fallos del Millonario vs. Defensa y Justicia de este sábado en el Monumental, mientras que Darío Herrera impartirá justicia en San Lorenzo vs. Colón, el domingo. Leandro Rey Hilfer es el juez designado para Arsenal vs. Boca, uno de los encuentros que abre la fecha.

Darío Herrera volvió al ruedo en la fecha pasada, luego de haber sido parado tras el Superclásico MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Jueves 1° de junio

20.00: Sarmiento de Junín vs. Newell’s (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Fernando Rapallini

AVAR: Juan Pablo Belatti

21.30: Arsenal vs. Boca (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Javier Uziga

Viernes 2 de junio

19.00: Estudiantes de La Plata vs. Barracas (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Pablo González

21.30: Tigre vs. Talleres (TV Pública)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Mauro Biasutto

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Cristian Navarro

21.30: Argentinos vs. Platense (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Juan Acevedo

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Paulo Vigliano

AVAR: Gabriel Chade

Sábado 2 de junio

14.00: Belgrano vs. Vélez (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Verlotta

16.30: River vs. Defensa y Justicia (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Andrés Merlos

19.00 Central Córdoba vs Huracán (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: José Savorani

Árbitro asistente 2: Juan Delfueyo

Cuarto árbitro: César Ceballos

VAR: Darío Herrera

AVAR: Mariana De Almeida

19.00: Rosario Central vs. Instituto (TV Pública)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Ezequiel Brailovsky

21.30: Racing vs. Banfield (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Diego Romero

Domingo 4 de junio

11.00: Unión vs. Gimnasia de La Plata (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gastón Suárez

14.00: San Lorenzo vs. Colón (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Bruno Bocca

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Lucas Germanotta

21.30: Godoy Cruz vs. Independiente (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Gisela Bosso

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Luis Lobo Medina

21.30: Lanús vs. Atlético Tucumán (TNT Sports)

Árbitro: Silvio Trucco

Árbitro asistente 1: Mariano Rossetti

Árbitro asistente 2: Juan González

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Julio Fernández

Al igual que todas las fechas, los partidos se transmitirán en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, con la salvedad de dos encuentros que se podrán ver a través de TV Pública. En todos los demás casos se requiere contratar el ‘pack fútbol’ para acceder a los enfrentamientos del certamen por televisión. También se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, aunque ello también exige ser cliente del cableoperador. Tigre vs. Talleres y Rosario Central vs. Instituto con los “liberados” de la fecha que van por el canal estatal.

El certamen terminará el fin de semana del 6 de agosto y, luego de la Liga Profesional, se llevará a cabo la Copa de la Liga Profesional. En ambos torneos los equipos suman puntos para una tabla anual de la que los tres primeros irán a la Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto con los dos planteles con peor promedio. En la tabla de “abajo” esta temporada se suman los puntos logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

