LA Galaxy empató 2-2 con San Diego, por la MLS

El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 23.30 en el Dignity Health Sports Park, con el arbitraje de Rubiel Vazquez. En una primera mitad frenética, los goles llegaron rápidamente para ambos lados. A los 4 minutos, João Klauss de Mello abrió el marcador para LA Galaxy tras una asistencia de Sergi Roberto. A los 10 minutos, Anders Dreyer marcó el primer gol de San Diego de penal. Poco después, a los 17 minutos, Erik Thommy anotó para LA Galaxy tras la asistencia de Harbor Tarczynski-Miller, mientras que a los 39 minutos, Gabriel Cordeiro Pirani selló el 2-2 definitivo para San Diego.

Despliegue táctico y cambios

Ambos equipos plantearon esquemas distintos: LA Galaxy se paró con un 4-2-3-1, mientras que San Diego optó por un 4-3-3. El trámite fue intenso y obligó a los entrenadores a mover el banco durante la segunda mitad. A los 66 minutos, en LA Galaxy ingresaron Joseph Paintsil y Jakob Glesnes en lugar de Robert Taylor y Emiro Garcés, respectivamente. Por el lado de San Diego, en ese mismo minuto, ingresaron Jeppe Tverskov y Marcus Ingvartsen por Alejandro Alvarado y Cédric Bakambu. El compromiso también estuvo marcado por la disciplina: Aníbal Godoy (San Diego) vio la amarilla a los 34 minutos, mientras que en el complemento fueron amonestados João Klauss de Mello y Marco Reus (LA Galaxy).

Análisis estadístico

El dominio de la posesión fue claramente para San Diego, que controló el balón el 68,6% del tiempo frente al 31,4% de LA Galaxy. Sin embargo, esta superioridad en la tenencia no se tradujo en una mayor eficacia de cara al arco. LA Galaxy fue más incisivo al atacar, logrando 12 tiros en total con 9 de ellos a puerta, mientras que San Diego registró 14 tiros pero solo 5 fueron dirigidos entre los tres palos.

Detalles finales

En el rubro de la pelota parada, LA Galaxy generó mayor peligro al obtener 5 corners contra los 3 que dispuso San Diego. La parte final del encuentro estuvo marcada por la preocupación física tras la lesión de Kieran Sargeant, quien debió ser reemplazado a los 83 minutos por Dagur Thórhallsson en la visita. A pesar de los intentos de ambos conjuntos por romper la paridad en el marcador durante el segundo tiempo, el resultado se mantuvo inalterado hasta el silbatazo final de Rubiel Vazquez, repartiendo los puntos en esta jornada 31.