LA Galaxy venció 2-0 a Portland Timbers, por la MLS

El encuentro se disputó el 14 de octubre de 2026 a las 23.30 en el Dignity Health Sports Park, con el arbitraje de Chris Penso. LA Galaxy logró una victoria sólida ante Portland Timbers, apoyándose en un planteo efectivo. A los 17 minutos, Marco Reus marcó el primer gol tras asistencia de Robert Taylor. Ya sobre el final, a los 80 minutos, Justin Haak sentenció el marcador tras una nueva asistencia de Marco Reus.

En cuanto a las propuestas tácticas, ambos equipos mostraron esquemas definidos: LA Galaxy se paró con un 4-2-3-1, mientras que Portland Timbers optó por un 4-1-4-1. El juego se vio condicionado por la intensidad, con amonestaciones tempranas para Pablo Ruiz y Sergi Roberto por el local, y Jimer Fory por la visita. Durante la segunda mitad, los entrenadores buscaron variantes desde el banco: a los 72 minutos, LA Galaxy refrescó su ataque con los ingresos de Lucas Sanabria, Harbor Tarczynski-Miller y Erik Thommy en reemplazo de Sergi Roberto, Joseph Paintsil y Robert Taylor, respectivamente.

El desarrollo del juego reflejó una disputa táctica interesante en la tenencia del balón. Aunque Portland Timbers dominó la posesión con un 54% frente al 46% de LA Galaxy, la efectividad fue la clave del local. El conjunto vencedor logró registrar 9 tiros totales con 5 de ellos a puerta, superando los 12 intentos pero apenas 3 remates certeros de la visita. El aspecto disciplinario se mantuvo tenso, acumulando tarjetas amarillas para jugadores como Justin Haak, Kristoffer Velde y David Pereira da Costa en la etapa complementaria.

Hacia el desenlace del partido, el cuerpo técnico de Portland Timbers intentó reaccionar con múltiples modificaciones, incluyendo los ingresos de Ian Smith, Alexander Aravena y Eric Izoita, pero sin lograr penetrar la defensa local. Por su parte, LA Galaxy cerró el compromiso dando minutos a Elijah Wynder y al experimentado Maya Yoshida. Con este resultado en la jornada 30, el equipo de casa consolida su rendimiento en una instancia avanzada de la MLS, dejando claro el valor de la precisión ofensiva frente a un rival que tuvo mayor control de la pelota pero careció de contundencia en los metros finales.