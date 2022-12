La reflexión de Luis Enrique que se viralizó y recibió el aplauso de todos: “Que tu hijo disfrute”

escuchar

El Mundial de Qatar 2022 dejó muchas aristas en para analizar en los diferentes partidos, pero también fuera de los estadios. Uno de los directores técnicos más llamativos fue Luis Enrique, quien decidió streamear durante los encuentros para tener un contacto mano a manos con los aficionados de la selección española. En la última transmisión, se viralizó un clip de un noble mensaje para los padres que llevan a sus hijos a jugar al fútbol.

Durante la última transmisión del entrenador español, les dirigió unas palabras a los padres que llevan a sus niños a practicar fútbol, pero que además los cargan de presiones con comentarios e indicaciones desde fuera del campo que, en muchos casos, es contraproducente.

“Para los padres creo que es muy importante dejar a tu hijo. No meterse ni en la tarea del entrenador, ni en agobiar al niño en que si marca goles o no. Que disfrute: solo va a llegar un 1 por ciento de todos los niños de España”, señaló.

El mensaje de Luis Enrique para los padres que llevan a sus hijos a practicar fútbol

Luego, profundizó el concepto: “Si el único objetivo que tienes tú es que sea feliz, ¿no? Que se desarrolle como persona, valores de un equipo de fútbol lo va a conseguir: aprender a ganar, a perder, la frustración, gestionar las alegrías y tristezas con los compañeros y aprender a que no eres el centro del mundo. Muchas cosas muy bonitas”.

“Los padres, en vez de estar grabando al niño, olvídate. Déjalo disfrutar. Al acabar no hay que preguntarle, ‘¿cómo salieron?’. No, ¿qué más da el resultado?. Hay que preguntar, ¿lo has pasado bien? ¿has dado todo? y ya está”, concluyó Luis Enrique, quien aprovecha sus transmisiones a comunicar los valores del deporte para los jóvenes que lo miran.

LA NACION