Levante empató 3-3 con Sevilla, por la Liga de España

El encuentro, que tuvo lugar el 12 de octubre de 2026 a las 16.00 en el estadio Ciutat de Valencia, terminó en una igualdad vibrante. Con el arbitraje de Adrián Cordero Vega, el choque dejó emociones hasta el último minuto, repartiendo puntos en una jornada clave para ambos conjuntos en la Liga de España.

El desarrollo del encuentro

El partido fue una batalla táctica desde el inicio, con el Levante optando por un esquema 442 frente a un Sevilla que se plantó con un 4231. El marcador se abrió a los 13 minutos, cuando Robbie Ure marcó el 1er gol para la visita. Ya en la segunda mitad, a los 54 minutos, Félix Alexandre Andrade Sanches Correia amplió la ventaja para el Sevilla tras asistencia de Robbie Ure. Sin embargo, el Levante reaccionó rápidamente: a los 57 minutos, Iván Romero descontó tras asistencia de Roger Brugué. En un cierre frenético, Adrián de la Fuente igualó para el Levante a los 92 minutos, mientras que Isaac Romero puso el 3-2 para el Sevilla a los 95 minutos tras asistencia de Youssouf Fofana. Finalmente, Ifeanyi Ndukwe selló el 3-3 definitivo a los 100 minutos.

Disciplina y movimientos tácticos

El partido estuvo marcado por una alta carga disciplinaria, especialmente sobre el final. Destacó la expulsión de Isaac Romero (Sevilla) por doble amarilla a los 95 minutos. En cuanto a las sustituciones, ambos equipos debieron gestionar lesiones y cansancio; a los 68 minutos, el Sevilla debió reemplazar a Miguel Sierra por Alfon González debido a una lesión, mismo motivo por el cual Julio Díaz ingresó por Félix Alexandre Andrade Sanches Correia a los 72 minutos.

Estadísticas del duelo

El dominio de la posesión fue para el Levante, que registró un 56,5% frente al 43,5% del Sevilla. En cuanto al volumen de juego, el Levante generó 20 remates (8 a puerta) y dispuso de 5 tiros de esquina, mientras que el Sevilla contabilizó 18 remates (5 a puerta) y 2 corners, reflejando la paridad en la intensidad que se vivió en el campo de juego hasta el pitazo final.

Levante y Sevilla empataron 3-3 en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio Ciutat de Valencia, en una nueva jornada del fútbol español. Para Levante los goles fueron marcados por {'player_id': 'p503537', 'player_name': 'Robbie, Ure', 'minute': '13', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}{'player_id': 'p449991', 'player_name': 'Félix Alexandre, Andrade Sanches Correia', 'minute': '54', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p503537', 'assist_player_name': 'Robbie, Ure'}{'player_id': 'p610206', 'player_name': 'Isaac, Romero', 'minute': '95', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p461913', 'assist_player_name': 'Youssouf, Fofana'}, mientras que para Sevilla los goles fueron anotados por {'player_id': 'p521508', 'player_name': 'Iván, Romero', 'minute': '57', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p439878', 'assist_player_name': 'Roger, Brugué'}, {'player_id': 'p437808', 'player_name': 'Adrián, de la Fuente', 'minute': '92', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}, {'player_id': 'p591617', 'player_name': 'Ifeanyi, Ndukwe', 'minute': '100', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}.

Con este resultado, Levante suma 6 puntos, ubicándose en la 17 posición, mientras que Sevilla tiene 14 unidades, en la 5 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Levante y Sevilla en la tabla de posiciones, tras la fecha 8

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.