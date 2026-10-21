Levante venció 3-1 a Athletic Club, por la Liga de España

En el estadio Ciutat de Valencia, el 21 de octubre de 2026 a las 15.00, Levante y Athletic Club protagonizaron un enfrentamiento vibrante por la jornada 6 de la Liga de España. El encuentro contó con el arbitraje de Alejandro Quintero González. La figura del encuentro fue Roger Brugué, quien encaminó el triunfo del local con dos conquistas rápidas en la primera mitad.

El partido comenzó con una dinámica clara, donde Levante apostó a un ordenado 4-4-2, mientras que Athletic Club buscó profundizar con un 4-2-3-1. A los 20 minutos, Roger Brugué marcó el primer gol tras asistencia de Dani Requena. Solo dos minutos más tarde, a los 22 minutos, el propio Roger Brugué aumentó la ventaja. En el complemento, el conjunto visitante descontó a los 67 minutos a través de un penal ejecutado por Alex Berenguer. El clima se caldeó tras la expulsión de Aymeric Laporte a los 72 minutos por una falta profesional. Finalmente, a los 98 minutos, Karl Etta Eyong selló el marcador definitivo tras ingresar desde el banco en una serie de cambios tácticos realizados por el entrenador local.

Análisis estadístico

El dominio del balón estuvo bajo el control de Athletic Club, que registró un 61,9% de posesión frente al 38,1% de Levante. A pesar de la mayor tenencia, la visita no logró transformar su volumen de juego en eficacia, ya que solo acertó 4 remates al arco de un total de 21 intentos. Por el contrario, Levante fue mucho más punzante, registrando 7 tiros a puerta de sus 12 intentos totales, demostrando una efectividad clave para cerrar el resultado.

Disciplinas y movimientos

El partido fue físicamente exigente y dejó varios pasajes de tensión. En cuanto a las tarjetas, además de la tarjeta roja directa recibida por Aymeric Laporte, fueron amonestados Karl Etta Eyong y Jeremy Toljan en el dueño de casa, mientras que Yuri Berchiche vio la amarilla en la visita. Los técnicos movieron las piezas constantemente: además del impacto de Karl Etta Eyong en el marcador, Athletic Club intentó cambiar el rumbo ingresando a figuras como Iñaki Williams y Nico Williams, aunque no pudieron revertir la desventaja numérica ni el marcador en contra.

Levante venció por 3-1 a Athletic Club como Home, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga de España 2026. Para Levante los goles fueron marcados por {'player_id': 'p439878', 'player_name': 'Roger, Brugué', 'minute': '20', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p621306', 'assist_player_name': 'Dani, Requena'} , {'player_id': 'p439878', 'player_name': 'Roger, Brugué', 'minute': '22', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p588010', 'player_name': 'Karl, Etta Eyong', 'minute': '98', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Athletic Club el gol fue marcado por {'player_id': 'p195385', 'player_name': 'Alex, Berenguer', 'minute': '67', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio Ciutat de Valencia, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Levante suma 10 puntos, ubicándose en la 11 posición, mientras que Athletic Club tiene 9 unidades, en la 13 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Levante y Athletic Club en la tabla de posiciones, tras la fecha 6

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.