Los Angeles Football Club empató 1-1 con Vancouver Whitecaps FC, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 10 de octubre del 2026 a las 23.30 en el BMO Stadium, bajo la supervisión del árbitro Guido Gonzales Jr.. En un compromiso marcado por la intensidad, Los Angeles Football Club y Vancouver Whitecaps FC igualaron 1-1 en una jornada clave de la competición.

El desarrollo del juego estuvo condicionado desde temprano por la temprana expulsión de Tristan Blackmon, quien vio la tarjeta roja directa a los 5 minutos tras una falta profesional. A pesar de la inferioridad numérica, Vancouver Whitecaps FC logró abrir el marcador a los 43 minutos, cuando Oliver Larraz anotó el primer gol. La respuesta de Los Angeles Football Club llegó rápidamente tras el descanso: a los 46 minutos, Denis Bouanga marcó el empate tras una asistencia de Sergi Palencia.

El compromiso también estuvo cargado de fricción y decisiones tácticas. Por el lado de Los Angeles Football Club, el entrenador realizó múltiples variantes para intentar romper la igualdad, destacándose el ingreso de Igor Jesus Lima por Mathieu Choinière tras el entretiempo. En cuanto a la disciplina, el árbitro debió mostrar varias tarjetas amarillas, incluyendo las recibidas por Mathieu Choinière, Igor Jesus Lima y Ryan Hollingshead para el local, mientras que por el visitante fueron amonestados Édier Ocampo y Mathías Laborda.

El partido, correspondiente a la jornada 29, reflejó la paridad competitiva que atraviesa la MLS en esta etapa de la temporada. Con este resultado, tanto Los Angeles Football Club como Vancouver Whitecaps FC debieron conformarse con sumar una unidad, en un encuentro que quedará recordado por el esfuerzo defensivo de la visita tras quedarse con diez jugadores durante la mayor parte del tiempo reglamentario.