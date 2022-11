Los mejores memes de Portugal vs. Ghana: el festejo de Cristiano Ronaldo que hizo recordar al Pipa Benedetto

escuchar

La selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, venció por 3-2 a Ghana y es el único puntero del grupo H. Los europeos, uno de los candidatos a dar pelea por la Copa del Mundo, son los favoritos a quedarse con la clasificación y acceder a los octavos de final.

Luego de un primer tiempo sin goles, los dos seleccionados adelantaron sus líneas y generaron un encuentro más atractivo por la cantidad de situaciones de goles que empezaron a generar. Una de ellas se convirtió en la polémica al sancionar un penal por una infracción de un defensor de Ghana sobre Ronaldo en el área.

Sin dirigirse al VAR, el árbitro Ismail Elfath no dudó y el portugués, desde los doce pasos, no perdonó para establecer el 1-0. A la hora de festejar, el atacante mostró su lengua y las redes no dudaron en compararlo con Darío Benedetto, quien utilizó ese recurso en la final de la Copa Libertadores ante River.

Los memes de Portugal - Ghana

En las redes sociales, los usuarios no perdieron la oportunidad de crear los ingeniosos memes para comparar la actitud del “Bicho” con la del atacante de Boca Juniors, en un gesto, que, a priori, denota mucha confianza en el deportista y puede resultar burlón para sus contrincantes.

En base a las estadísticas del luso durante su temporada en el Manchester United, se registró el dato que sus únicos tantos fueron desde la vía del punto penal y surgió la denominación “Penaldo”, en modo irónico al referirse a Ronaldo.

La imagen de la mascota oficial del Mundial de Qatar fue también motivo para un meme. Al resultar favorecido Portugal con la injerencia de Ronaldo, la foto fue alterada con programas de edición y se le colocó la cara del atacante.

El otro día fue PESSI, hoy le tocó a PENALDO — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) November 24, 2022

‼️ R É C O R D H I S T Ó R I C O ‼️



🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹

Cristiano Ronaldo se convierte en el PRIMER JUGADOR que marca en CINCO EDICIONES en TODA la historia de la Copa del Mundo (2006-2010-2014-2018-2022)

🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 24, 2022

