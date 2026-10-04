Malta venció 1-0 a Andorra, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 4 de octubre de 2026 a las 13.00 en el Ta' Qali National Stadium, con el arbitraje de Mikkel Redder. En un compromiso correspondiente a la jornada 4 de la Liga de Naciones, Malta logró imponerse por la mínima diferencia ante Andorra, asegurando un resultado clave para sus aspiraciones en el grupo D1.

El desarrollo del encuentro

El único tanto del partido llegó a los 49 minutos, cuando Teddy Teuma marcó el 1-0 tras una precisa asistencia de Ilyas Chouaref. En cuanto a las estrategias, los técnicos presentaron esquemas opuestos: Malta apostó por un 4-2-3-1, mientras que Andorra planteó un 4-4-2. A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes para modificar el marcador; a los 45 minutos, el banco local movió piezas con el ingreso de Gabriel Mentz por Enrico Pepe, quien ya estaba amonestado desde el inicio del encuentro.

Disciplina y variantes tácticas

El juego se caracterizó por la intensidad en la marca, lo que derivó en varias amonestaciones. Por el lado de Malta, fueron sancionados con tarjeta amarilla Enrico Pepe y Alexander Satariano. Por su parte, en Andorra, vieron la tarjeta preventiva Ot Remolins, Arón Rodrigo y Christian García. El desgaste físico obligó a ambos técnicos a agotar variantes, destacándose los ingresos en la visita de Jordi Aláez y Christian García para intentar igualar las acciones sin éxito.

Análisis estadístico

Las estadísticas finales reflejan un trámite equilibrado en volumen de juego, aunque con mayor profundidad por parte del equipo ganador: