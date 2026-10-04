Marruecos empató 1-1 con Mali, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 4 de octubre de 2026 a las 15.00 en el estadio Stade Ibn-Batouta, con el arbitraje de Abdelaziz Bouh. En un compromiso correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional, Marruecos y Mali igualaron 1-1 tras noventa minutos de juego.

El desarrollo del encuentro

Ambos conjuntos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, un 4-2-3-1, pero el trámite fue disputado desde el inicio. A los 35 minutos, Abde Ezzalzouli abrió el marcador para Marruecos mediante un gol de penal. Ya en la segunda mitad, a los 77 minutos, Gaoussou Diarra marcó el empate definitivo para Mali tras una asistencia de Amadou Dante.

Cambios y disciplina

Los entrenadores buscaron variantes para romper la paridad en el complemento. A los 65 minutos, Marruecos movió el banco con el ingreso de Brahim Díaz por Abde Ezzalzouli y Soufiane Rahimi por Ismael Saibari. Por su parte, Mali debió realizar modificaciones obligadas por molestias físicas, como la salida de Amadou Haidara y Martial Tia. El partido se tornó friccionado, acumulándose varias amonestaciones, especialmente en el segundo tiempo, donde Mali recibió tarjetas para Check Keita, Aliou Dieng y Modibo Sagnan, sumadas a la de Bilal El Khannouss en Marruecos.

Análisis estadístico

En cuanto a la tenencia del balón, Marruecos dominó con un 57,3% de posesión frente al 42,7% de Mali. Ambos equipos mostraron paridad en la generación de peligro, registrando cada uno 11 tiros totales. En la eficacia frente a la portería, Marruecos logró conectar 4 remates a puerta, mientras que Mali alcanzó los 3. Los tiros de esquina favorecieron levemente a Marruecos, que obtuvo 5 contra los 3 ejecutados por el conjunto maliense.