Minnesota United FC empató 2-2 con Houston Dynamo FC, por la MLS

El enfrentamiento entre Minnesota United FC y Houston Dynamo FC se llevó a cabo el 10 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Allianz Field. El encuentro, correspondiente a la jornada 29 de la MLS, fue dirigido por el árbitro Marcos de Oliveira.

El marcador se abrió a los 18 minutos, cuando Lyle Foster marcó el primer gol para Houston Dynamo FC. Ya en la segunda mitad, Minnesota United FC logró dar vuelta el resultado parcial con goles de Kelvin Yeboah a los 48 minutos, tras asistencia de Morris Duggan, y de Marcus Caldeira a los 78 minutos, con asistencia de Cherrion Valerius. Sin embargo, en el cierre del encuentro, a los 92 minutos, Duncan McGuire sentenció el 2-2 definitivo para Houston Dynamo FC tras una asistencia de Nick Markanich.

El partido estuvo marcado por una intensa actividad desde el banco de suplentes debido a diversas lesiones y cambios tácticos. A los 63 minutos, Houston Dynamo FC debió realizar un cambio obligado por lesión, ingresando Franco Negri por Felipe de Andrade Vieira. Posteriormente, a los 75 minutos, Blake Gillingham reemplazó a Jonathan Bond, y a los 84 minutos, Duane Holmes ingresó en lugar de Lawrence Ennali, ambos también por molestias físicas.

En el aspecto disciplinario, Minnesota United FC sufrió las amonestaciones de Mauricio González a los 65 minutos y de Wil Trapp a los 81 minutos, ambos por infracciones. A pesar de los intentos de ambos conjuntos por quedarse con la victoria en los minutos finales, la igualdad se mantuvo hasta el silbatazo final, repartiendo puntos en una jornada disputada en el Allianz Field.