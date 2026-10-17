Minnesota United FC venció 3-2 a St. Louis City SC, por la MLS

El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 17.30 en el estadio Allianz Field, con el arbitraje de Ramy Touchan. En un enfrentamiento vibrante, Minnesota United FC logró revertir una desventaja inicial para superar a St. Louis City SC por 3-2.

El desarrollo del encuentro

El partido comenzó favorable para St. Louis City SC, que se puso en ventaja tempranamente. A los 4 minutos, Rafael, Navarro Leal abrió el marcador. Poco después, a los 10 minutos, Sang-Bin, Jeong amplió la diferencia tras asistencia de Rafael, Navarro Leal. Sin embargo, Minnesota United FC reaccionó en el complemento. A los 49 minutos, Aziel, Jackson marcó el primer gol tras asistencia de Kelvin, Yeboah. A los 68 minutos, Kelvin, Yeboah igualó las acciones tras asistencia de Mauricio, González. Finalmente, a los 86 minutos, Marcus, Caldeira anotó el tanto del triunfo tras asistencia de Joaquín, Pereyra. Los estrategas presentaron esquemas tácticos definidos: Minnesota United FC optó por un 3-4-3, mientras que St. Louis City SC planteó un 3-4-1-2.

Cambios y disciplina

Ambos cuerpos técnicos buscaron soluciones desde el banco. A los 70 minutos, Minnesota United FC movió el banco: ingresó Marcus, Caldeira por Mauricio, González. Más tarde, a los 79 minutos, ingresó Joaquín, Pereyra por Aziel, Jackson. En cuanto a las amonestaciones, Aziel, Jackson y Jefferson, Díaz vieron la tarjeta amarilla para los locales, mientras que Miguel, Perez y Sang-Bin, Jeong fueron amonestados en la visita.

Análisis estadístico

El dominio de las acciones ofensivas fue para Minnesota United FC, que registró 27 tiros en total, de los cuales 11 fueron a puerta, frente a los 15 tiros y 6 a puerta de St. Louis City SC. Pese a que St. Louis City SC tuvo una mayor posesión del balón con el 55,1%, no logró contener la ofensiva constante del dueño de casa, que también sumó 6 corners contra los 7 de su rival.