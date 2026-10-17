Mirassol venció 2-0 a Internacional por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 16 de octubre de 2026 a las 20.00 en el Estadio José Maria de Campos Maia, con arbitraje de Bruno Arleu de Araujo. En un partido clave por la trigésimo primera jornada del Brasileirao Serie A, el Mirassol logró imponerse por 2-0 ante el Internacional, aprovechando su superioridad numérica tras la temprana expulsión en el conjunto visitante.

En cuanto a las propuestas tácticas, el Mirassol se plantó con un esquema 4-2-3-1, mientras que el Internacional optó por un 3-4-2-1 que se vio condicionado desde los 14 minutos por la tarjeta roja directa recibida por Matheus, Cunha Queiroz. El marcador se abrió a los 48 minutos, cuando Carlos Eduardo, de Oliveira Alves marcó el primer gol tras asistencia de Edson Guilherme, Mendes dos Santos. Posteriormente, a los 87 minutos, André Luís, Silva de Aguiar sentenció el resultado anotando el segundo tanto tras recibir una asistencia de Fernando José, Marques Maciel.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la disciplina táctica y las variantes desde el banco. A los 45 minutos, el Mirassol realizó su primera sustitución estratégica ingresando a Alesson, dos Santos Batista por Antonio Francisco, Moura Neto. Por el lado del Internacional, la expulsión obligó a una reconfiguración rápida, destacándose el ingreso de Kauan, Jesus Santos Oliveira a los 17 minutos en reemplazo de Alexandro, Bernabéi para intentar equilibrar el mediocampo ante la inferioridad numérica.

Las estadísticas finales reflejan el dominio ejercido por el dueño de casa durante gran parte del encuentro. El Mirassol registró una posesión del 61,5% frente al 38,5% del Internacional, además de contabilizar 24 disparos totales y 7 remates a puerta, contra los 13 intentos y 4 al arco de la visita. El partido fue intensamente disputado en el aspecto disciplinario, acumulándose varias amonestaciones, incluyendo las tarjetas amarillas recibidas por jugadores clave como Gabriel, Mercado y Johan, Carbonero en la etapa final.