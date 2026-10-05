Montenegro empató 0-0 con Armenia, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 5 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Podgorica City Stadium, con arbitraje de Manfredas Lukjancukas. En un enfrentamiento trabado y con pocas luces, Montenegro y Armenia no lograron romper la paridad inicial, sellando un empate sin goles que dejó a ambos equipos repartiendo unidades en esta etapa del campeonato.

Análisis táctico y desarrollo

El esquema elegido por los entrenadores planteó un contraste interesante: Montenegro saltó al campo con un 4-3-3, buscando profundidad, mientras que Armenia optó por un 4-2-3-1 más equilibrado. A los 45 minutos, el cuerpo técnico local movió el banco con el ingreso de Stevan Jovetic por Viktor Djukanovic. Más tarde, a los 56 minutos, Eduard Spertsyan ingresó en la visita por Gor Manvelyan. El trámite se tornó friccionado y derivó en varias amonestaciones, incluyendo la de Ognjen Gasevic (56') y Karlen Hovhannisyan (79'). La situación para el equipo local se complicó sobre el final cuando Stefan Loncar recibió una tarjeta roja directa a los 85 minutos por una falta grave.

Estadísticas del encuentro

A pesar de la paridad en el marcador, los números muestran una diferencia marcada en el control del juego. Montenegro mantuvo el dominio de la pelota con un 64,3% de posesión frente al 35,7% de Armenia. En cuanto a la búsqueda ofensiva, el conjunto montenegrino registró 8 remates (con 5 a puerta), superando los 9 disparos totales del equipo armenio, que solo logró inquietar en 2 ocasiones al arco rival.

Disciplinas y cierres

La intensidad defensiva quedó reflejada en el conteo de tarjetas hacia el epílogo del compromiso, sumándose la amonestación de Eduard Spertsyan a los 90 minutos para la visita. En cuanto a las sustituciones, Armenia se vio obligada a realizar un cambio por lesión a los 73 minutos, cuando Argishti Petrosyan reemplazó a Erik Simonyan. Con este resultado, ambos seleccionados cierran su participación en esta jornada 4 del grupo C2 buscando ajustar sus piezas para los próximos compromisos internacionales.