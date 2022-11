Mundial Qatar 2022: cómo le fue a los rivales de la selección argentina en su último amistoso

escuchar

La selección argentina integra el grupo C del Mundial Qatar 2022 y este miércoles goleó en su último amistoso de preparación a Emiratos Árabes Unidos 5 a 0 en Abu Dhabi con tantos de Julián Álvarez, Ángel Di María por duplicado, Lionel Messi y Joaquín Correa. Así, llegó a 36 juegos invicto y quedó a uno del récord de Italia de 37 cotejos sin derrota entre octubre de 2018 y 2021.

Sus rivales en la primera etapa serán Arabia Saudita, México y Polonia y también jugaron su último encuentro amistoso previo al inicio de la cita ecuménica con diferente suerte: los árabes y norteamericanos perdieron mientras que los europeos ganaron.

Arabia Saudita dejó una buena imagen ante Croacia

El primer rival de la Argentina en Qatar 2022 cayó este miércoles ante el último subcampeón mundial 1 a 0 a pesar de la buena actuación que desplegó en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd de Riad. Incluso, antes del gol de Andrej Kramaric a los 82 minutos, tuvo chances de adelantarse en el marcador y no las aprovechó. Jugaron como titulares el capitán Salman Alfaraj y el goleador Saleh Alshehri, quienes tuvieron en duda su participación en la cita ecuménica a raíz de lesiones de las que lograron recuperarse.

El conjunto dirigido por Hervé Renard sufrió su primera caída en los amistosos de preparación para la Copa del Mundo. Anteriormente derrotó 1 a 0 a Macedonia del Norte e Islandia; empató 1 a 1 con Albania y Panamá y 0 a 0 ante Honduras.

Polonia, sin Lewandowksi, venció a Chile

El combinado polaco, tercer rival de la Argentina en el grupo C, cerró su preparación para el Mundial 2022 con un triunfo ante su para sudamericano 1 a 0 como local en Varsovia con un gol de Krzysztof Piatek a los 85 minutos.

El ganador inició el encuentro con varios jugadores que habituales son suplentes y no estuvieron, entre otros, el delantero Robert Lewandowski ni el arquero Wojciech Szczesny, sus principales figuras. Fueron titulares Lukasz Skorupski; Jan Bednarek, Kamil Glik y Jakub Kiwior; Przemyslaw Frankowski, Szymon Zurkowski, Sebastian Szymanski, Robert Gumny y Grzegorz Krychowiak; Karol Swiderski y Arkadiusz Milik. Ingresaron luego Bartosz Bereszynski, Jakub Kaminski, Krzysztof Piatek, Damian Szymanski, Kamil Grosicki y Mateusz Wieteska.

México vs. Suecia

El equipo dirigido por Gerardo Martino jugó su último amistoso en Girona, España, y lo perdió 2 a 1 ante Suecia. Tras un primer tiempo en el que el Tricolor dominó el duelo desde la posesión de la pelota pero no lo respaldó con el resultado, a los 54 minutos Marcus Rohden puso en ventaja al conjunto de Europa y poco después igualó Héctor Herrera. Sobre el final, Mattias Svanberg le dio el triunfo al seleccionado que no jugará Qatar 2022 porque no superó el repechaje frente a Polonia.

“Se superó al rival y debimos haber ganado el partido”, manifestó el “Tata” luego de la caída. Y agregó: “Más allá de la derrota me voy con la sensación de que vamos a competir bien en el Mundial”. Lo más trascendente en el Tricolor, segundo rival de la selección argentina en el grupo C, es que sumó minutos Raúl Jiménez tras estar casi tres meses afuera de las canchas por una lesión.

El fixture del grupo C del Mundial Qatar 2022

La primera fecha del grupo C en el Mundial Qatar 2022 será el 22 de noviembre entre la Argentina vs. Arabia Saudita y Polonia vs. México. El principal favorito a lograr el primer puesto y avanzar a octavos de final es la albiceleste. A priori, el segundo boleto a la siguiente instancia lo dirimirán europeos y norteamericanos, que se enfrentarán en la jornada inaugural en un duelo clave para ambos.

El único de los combinados de la zona que sabe lo que es ser campeón del mundo es el argentino. Lo logró en Argentina 1978 y México 1986, por lo que hace 36 años no toca el cielo con las manos. En Italia 1990 y Brasil 2014 fue finalista. Quienes superen la instancia inicial desde el grupo C se cruzarán en la siguiente fase con rivales del D, en la que están Francia, Dinamarca, Australia y Túnez.

Fecha 1

Argentina vs. Arabia Saudita - Martes 22 de noviembre a las 7 (DSports, TV Pública y TyC Sports).

México vs. Polonia - Martes 22 de noviembre a las 13 (DSports y TyC Sports).

Fecha 2

Arabia Saudita vs. Polonia - Sábado 26 de noviembre a las 10 (DSports y TyC Sports).

Argentina vs. México - Sábado 26 de noviembre a las 16 (DSports, TV Pública y TyC Sports).

Fecha 3

Polonia vs. Argentina - Miércoles 30 de noviembre a las 16 (DSports, TV Pública y TyC Sports).

Arabia Saudita vs. México - Miércoles 30 de noviembre a las 16 (DSports y TyC Sports 2).

LA NACION