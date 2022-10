Mundial Qatar 2022: es argentino, vive en Doha y dio un consejo clave para quienes viajen

escuchar

A semanas del comienzo del Mundial Qatar 2022, el país de Medio Oriente genera mucho interés. En el corto plazo, miles de turistas, muchos de ellos argentinos, lo visitarán para presenciar la competencia. Martín Sotomayor es tucumano, trabaja en Qatar Airways y pasa la mayor parte de su tiempo libre en territorio qatarí. En diálogo con LA NACION, contó su historia y advirtió sobre qué deben tener en cuenta los compatriotas que viajen.

El joven tiene 28 años y comenzó su aventura en el país hace tres. Después de un proceso de selección de la aerolínea en Buenos Aires, empezó a trabajar como tripulante de cabina en 2019. Sin embargo, la pandemia lo hizo perder su puesto de trabajo y volver a la Argentina. Lejos de rendirse, en 2021 aprovechó una nueva oportunidad para aplicar y en noviembre ya se encontraba de nuevo en Doha, la capital de Qatar.

En ese contexto, Martín destacó la posibilidad de conocer otros países y estar con gente de su edad como las mejores herramientas de adaptación. Sin embargo, hubo algunas cuestiones que no fueron tan simples. “Costó un poco en cuanto a la comida y cultura. Es un país musulmán, donde los productos de cerdo están prohibidos y comprar una cerveza en un kiosco o supermercado no es tan fácil como en Argentina”, explicó. Con respecto a cómo puede afectar a turistas esta restricción, advirtió que el alcohol solo se puede comprar y consumir “en hoteles”, mientras que los habitantes deben contar con “una licencia específica” para poder tener bebidas espirituosas en sus casas.

En torno a estas costumbres, el argentino destacó el férreo respeto que los qataríes tienen por su cultura y reveló la sorpresa que se llevó por un hábito religioso: “En todos los barrios hay mezquitas donde pasan una oración a las cuatro de la mañana y en otros momentos del día. Fue complicado a acostumbrarse a eso”.

El tucumano vive en Qatar la mayoría del tiempo y dio consejos para otros argentinos que piensen viajar Gentileza Martín Sotomayor

Más allá de algunas cuestiones con las que experimentó dificultad en un comienzo, Martín destacó la seguridad como una de las grandes virtudes de Qatar. “Acá nadie roba, tienen un sistema que funciona muy bien. Nadie toca lo ajeno. Es lindo salir y volver a la hora que quieras sin tener que andar mirando tu espalda”, expresó.

Al hablar de Qatar, también hay un aspecto interesante relacionado al amplio de abanico de culturas que conviven allí. Gracias a la inmigración durante los últimos años, el joven tucumano tiene trato con muchos otros argentinos y latinoamericanos y también comparte experiencias con inmigrantes de otros países, especialmente de India, Filipinas y Bangladesh.

Consejos para argentinos que viajen a Qatar

Basado en su experiencia, Martín brindó una serie de recomendaciones para quienes tengan pensado viajar al país de Medio Oriente por la Copa del Mundo. En primer lugar, el consejo más importante es que aprovechen el tiempo para caminar las calles del país. Dada la buena situación en cuanto a la seguridad y la amplia oferta de actividades que existen, el joven considera que esto pinta un contexto muy favorable para disfrutar del turismo: “No es nada peligroso y aquí hay opciones para todos los gustos”.

El tucumano en la Biblioteca Nacional de Qatar junto a una bandera argentina Gentileza Martín Sotomayor

Por otro lado, remarcó la importancia de no traer botellas de alcohol ni productos de cerdo, ya que no están permitidos. También recordó que todos los argentinos que viajen deberán tener en su poder la Hayya Card, una tarjeta que se valida con la compra de una entrada para un partido del Mundial y la reserva de un alojamiento.

En cuanto al traslado, aconsejó el uso del metro, que tiene un buen funcionamiento y ayuda a ahorrar mucho dinero en comparación con el costo de pagar viajes individuales en auto. “También recomiendo las excursiones que hay al desierto y en camello, que es algo que no tenemos en nuestro país”, agregó.

Los consejos de un argentino para quienes visiten Qatar Gentileza Martín Sotomayor

Por otro lado, Martín se dirigió a quienes piensen en emigrar de la Argentina y comenzar una vida en el exterior: “Les diría que piensen bien cuáles son sus objetivos. Creo que no hay un lugar mejor o peor sino que cada uno con sus gustos se adapta más o menos a un lugar”.

Lo que más extraña de la Argentina

Más allá de estar contento en Qatar, el tucumano recordó con nostalgia el aspecto social de nuestro país y la facilidad para compartir encuentros y reuniones. “Los argentinos tenemos esa capacidad de sociabilizar y generar un momento agradable. Creo que es algo lindo ver gente reunida”, manifestó.

Con respecto al futuro, Martín no tiene claro qué le depara la vida, pero no le cerró la puerta a una eventual vuelta al país. “Me quedaría unos años más acá, pero buscando ir hacia Europa o volver a la Argentina”, detalló.

Por último, valoró la experiencia de vivir en Qatar, pero aseguró que no se establecería allí de forma definitiva: “Como experiencia me encanta porque también estoy conociendo el mundo, pero no es un lugar donde me quedaría a vivir muchos años. Creo que la mayoría de la gente viene aquí con un propósito y una vez que lo cumple sigue su camino”.