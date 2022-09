Qatar 2022: recorrerán más de 11.000 kilómetros en bicicleta para llegar al Mundial y sueñan con conocer a Lionel Messi

Mientras la expectativa por el Mundial de Qatar 2022 crece en la Argentina a medida que se acerca la fecha de inicio, tres hinchas cumplen un sueño que para el común de la gente sonaría imposible. Los protagonistas de esta historia se propusieron en mayo pasado llegar en bicicleta al país asiático y, cuatro meses después de partir hacia esta aventura, ya cruzaron siete países. En diálogo con LA NACION, uno de ellos contó cuál es el recorrido que están haciendo, cómo se las arreglan para sobrevivir y su deseo de contactarse con Lionel Messi y “La Scaloneta”.

La relación que hizo posible esta hazaña comenzó en 2019, cuando Leandro Blanco Pighi, quien habló con este medio, conoció a Lucas y a Silvio mientras andaba en bicicleta en la ruta argentina de los Siete Lagos. Los tres tomaron contacto mediante un amigo en común y ya desde el comienzo uno de ellos le comentó, un poco en chiste y un poco en serio, la idea de hacer este viaje a Qatar.

Lucas ya tenía experiencia en este tipo de travesías. Según reveló Leandro, su amigo sigue a la selección en dos ruedas desde 2014: fue al Mundial de Brasil, la Copa América de Chile 2015, los Juegos Olímpicos de Río 2016, el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América de Brasil 2019. Así fue que la broma se transformó en realidad y, poco a poco, se empezó a gestar esta locura.

El comienzo de la travesía a Qatar

Al momento de comenzar a proyectar el sueño, todos estaban en lugares y momentos de sus vidas muy distintos. Además de Lucas, que sigue al seleccionado local en bicicleta desde hace casi una década, Leandro recordó que tanto él como su otro amigo estaban lejos de la Argentina: “Antes de este viaje estaba viviendo en México y Silvio en Barcelona, cada uno con sus respectivos trabajos”.

Los tres ciclistas durante un partido de fútbol en Tanzania Instagram @todoapedal

Con la propuesta presentada, los tres se juntaron en Córdoba y durante marzo y abril planificaron la aventura. El plan fue partir en mayo, volar a Sudáfrica y desde allí realizar la travesía en aproximadamente 190 días, para llegar a Qatar entre el 18 y 20 de noviembre, justo en el inicio de la Copa del Mundo.

Un largo camino al Mundial

Al momento de la entrevista con LA NACION, Leandro y sus dos compañeros de ruta llevaban 120 días de viaje y se encontraban en Egipto, luego de un extenso recorrido desde el sur de África. “Pedaleamos 7000 kilómetros. Atravesamos Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Zambia, Malawi, Tanzania y Kenia”, detalló. Allí, un conflicto fronterizo entre Etiopía y Sudán que comenzó a fines de 2020 los obligó a tomarse un avión hasta El Cairo. Desde la capital egipcia, retomaron su camino.

Los ciclistas en las rutas de Sudáfrica Instagram @viajero_intermitente

En ese recorrido hecho, el ciclista relató algunos lugares que fueron complicados de transitar: “Hemos atravesado momentos muy duros. Las montañas del norte de Sudáfrica, Zambia y el desierto de Namibia estuvieron complicados”. Más allá de las dificultades del terreno, el cordobés destacó el aspecto mental como un desafío, especialmente en zonas donde el paisaje es monótono. “La parte mental es la más difícil cuando se hacen muchos kilómetros de lo mismo; se hace la ruta un poquito tediosa y aburrida”, expresó.

Leandro Blanco Pighi en los caminos de Tanzania Instagram @viajero_intermitente

Esta situación les ocurrió, por ejemplo, en Botsuana, donde curiosamente se dio un contraste muy marcado. Después de un tramo sin emociones, el norte del país los sorprendió con animales salvajes junto a la ruta: “Pedaleamos al lado de elefantes, jirafas, cebras, hienas. También en parques nacionales vimos leones, hipopótamos, cocodrilos”.

Antes de alcanzar la meta en Qatar, los tres hinchas deberán atravesar Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudita: “Nos quedan los últimos 3000 km que van a ser de puro desierto en el verano del hemisferio norte así que va a estar bastante duro”.

Los problemas en Egipto

Desde El Cairo, la expectativa de Leandro y el grupo era grande. A pesar de la complicación de la temperatura, pensaron en pedalear de noche y descansar de día si las condiciones climáticas eran muy adversas. Contrario a esto, el primer día de viaje en Egipto fue muy bueno y la alegría era total.

Leandro Blanco Pighi durante sus primeras horas en Egipto Instagram @

Sin embargo, de ahí en adelante comenzaron a sufrir las constantes intervenciones de la policía local que insistió en escoltarlos y decirles a los ciclistas que la ruta era peligrosa y que no podían ir solos. A partir de esto, tuvieron que ser trasladados en patrulleros y colectivos, aunque nunca les explicaron qué era lo que ocurría. Por ese motivo, adelantaron el viaje a Israel y retomaron su camino en bicicleta desde allí.

La explicación de los ciclistas sobre su mala experiencia en Egipto

Esta situación fue relatada en un video de la cuenta de Instagram @todoapedal, donde los tres realizan actualizaciones sobre el estado del viaje y dejan el espacio para quien quiera realizar un aporte económico.

La exigencia del viaje y la anticipación

En el aspecto físico, Leandro recalcó en diálogo con este medio que todos los miembros del grupo resisten sin problemas. “El cuerpo se acostumbra a todo lo que le tires”, afirmó. Esto toma aún más valor, dado que llevan a cuestas todo lo necesario para vivir durante la aventura: “Tenemos para cocinarnos, la carpa, la bolsa de dormir, un colchón inflable para descansar bien”, enumeró.

Los tres amigos junto a todo el equipaje que llevan en su bicicleta durante el viaje Instagram @todoapedal

En esa misma línea, remarcó que a pesar de que intentan llevar la menor cantidad de cosas posibles, un viaje como este los obliga a empacar cierta cantidad de objetos. “Tratamos de viajar lo más livianos posible, pero está todo lo estrictamente necesario. Nuestra casa móvil es la bicicleta”, resumió.

A pesar de la enorme cantidad de kilómetros que deben recorrer, el ciclista confió que no planean sus estadías con demasiada antelación. Además de dejar claro que todavía no saben cómo será la permanencia en Qatar, describió cómo es la dinámica grupal: “Vamos planeando el día a día o a lo sumo con una semana de anticipación. Es un viaje muy largo, entonces tampoco nos puede ganar la ansiedad y tenemos que ir paso a paso cumpliendo con la planificación”.

El sueño de conocer a Lionel Messi y la selección argentina

Aunque aún no tiene resuelto cómo será la hoja de ruta en Qatar, Leandro Blanco Pighi tiene claro que el sueño de este valiente trío es que alguien del plantel argentino conozca su historia y les conceda la posibilidad de conocer al equipo, especialmente a Lionel Messi: “Todavía no tuve ningún contacto con nadie de la selección. Es nuestro objetivo principal poder contactarnos con alguien de la Scaloneta. Con Messi sería un sueño, poder darle un abrazo y agradecerle por todo”. El cordobés se entusiasma con tener la posibilidad de “contarles en persona” todo el esfuerzo que hicieron para alentarlos durante el Mundial. “Es una ilusión muy grande para nosotros”, agregó.

Más allá de este objetivo en particular, la experiencia del viaje es sin dudas el premio más grande para el grupo y Leandro no dejó lugar a dudas sobre eso con sus palabras. Al ser consultado sobre cómo consiguieron el tiempo para esta aventura, hizo énfasis en que para los tres esto es muy importante. “El hueco nos lo creamos nosotros porque esto para nosotros es un sueño y hace tiempo que vivimos de los sueños. Esto es lo más grande que podemos hacer por y para nuestras vidas. Cruzar África y Medio Oriente en bicicleta es una aventura que no se da todos los días y quisimos ponerle el cuerpo”, cerró.