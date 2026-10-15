Nashville SC venció 4-0 a Sporting Kansas City, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 14 de octubre de 2026 a las 21.30 en el GEODIS Park, con el arbitraje de Joshua Encarnación. En una demostración de contundencia, Nashville SC superó ampliamente a Sporting Kansas City en la jornada 30 de la MLS.

El conjunto local marcó la diferencia desde el inicio con una ráfaga ofensiva. A los 10 minutos, Hany Mukhtar marcó el primer gol tras asistencia de Andy Nájar. A los 17 minutos, Sam Surridge marcó el segundo gol tras asistencia de Hany Mukhtar. A los 29 minutos, Andy Nájar marcó el tercer gol tras asistencia de Cristian Espinoza. Finalmente, a los 95 minutos, Warren Madrigal marcó el cuarto gol de penal. En cuanto a lo táctico, Nashville SC se paró con un esquema 4-2-3-1, mientras que Sporting Kansas City optó por un 4-4-2.

Durante el complemento, ambos técnicos movieron el banco de suplentes para gestionar el ritmo del partido. A los 68 minutos, Nashville SC movió el banco: ingresó Daniel Lovitz por Andy Nájar y Shak Mohammed por Cristian Espinoza. Luego, a los 76 minutos, ingresaron Bryan Acosta por Matthew Corcoran y Warren Madrigal por Hany Mukhtar. Por su parte, la visita intentó ajustar piezas con los ingresos de Jacob Bartlett, Calvin Harris, Taylor Calheira, Jake Davis y Emir Karic, aunque sin éxito frente al arco rival.

En el análisis de las estadísticas, la superioridad de Nashville SC quedó reflejada en su efectividad ofensiva: acumuló 18 tiros totales, de los cuales 11 fueron a puerta, frente a los 8 disparos totales y apenas 1 a puerta de Sporting Kansas City. A pesar de que Sporting Kansas City tuvo una posesión del 51% contra el 49% de Nashville SC, el control del balón no se tradujo en peligro, mientras que el equipo local dominó con 7 tiros de esquina contra 4 de la visita.