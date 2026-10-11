Nashville SC venció 4-1 a Austin FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 10 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Q2 Stadium, con arbitraje de Ismail Elfath. En un compromiso correspondiente a la jornada 29 de la MLS, Nashville SC logró una victoria contundente por 4-1 frente a Austin FC.

Las emociones llegaron a lo largo de los noventa minutos. A los 30 minutos, Reed, Baker-Whiting marcó el 1er gol. Ya en la segunda mitad, a los 67 minutos, Elias, Saad amplió la ventaja. Austin FC descontó a los 76 minutos a través de Brandon, Vázquez, quien anotó tras asistencia de Facundo, Torres. Sin embargo, el visitante selló el resultado sobre el cierre: a los 88 minutos, Shak, Mohammed marcó el tercer tanto y, a los 91 minutos, Hany, Mukhtar sentenció la goleada tras asistencia de Shak, Mohammed.

El partido también registró acciones disciplinarias. Por parte de Austin FC, Guilherme, da Trindade Dubas recibió una tarjeta amarilla a los 36 minutos. En la visita, Shak, Mohammed y Brian, Schwake fueron amonestados a los 77 y 82 minutos, respectivamente.

Los entrenadores buscaron variantes para modificar el desarrollo. En Austin FC, se destacaron los ingresos de Brendan, Hines-Ike por Jon, Bell y Christian, Ramirez por Myrto, Uzuni, entre otros ajustes tácticos. Por el lado de Nashville SC, el ingreso de Shak, Mohammed resultó clave para el desenlace favorable del equipo en el tramo final del enfrentamiento.