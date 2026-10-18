New England Revolution venció 1-0 a Chicago Fire FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Gillette Stadium, con el arbitraje de Nabil Bensalah. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 31 de la MLS, New England Revolution logró imponerse por la mínima diferencia frente a Chicago Fire FC gracias a una sólida labor colectiva.

El desarrollo del encuentro

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos, cuando Matt Polster marcó el 1er gol tras una precisa asistencia de Carles Gil. Con el correr de los minutos, el juego se tornó más físico, derivando en amonestaciones para Andrew Gutman de Chicago Fire FC a los 57 minutos y para Ethan Kohler de New England Revolution a los 78 minutos, ambos por infracciones.

Hacia el final del compromiso, ambos entrenadores buscaron variantes para modificar el resultado. New England Revolution realizó diversos cambios tácticos y obligados, destacándose el ingreso de Jackson Yueill a los 75 minutos en reemplazo de Will Sands debido a una lesión, mientras que Chicago Fire FC agotó sus instancias con jugadores como Anzor Mekvabishvili y Johan Gómez, aunque sin lograr vulnerar la valla local.

Análisis estadístico

El partido destacó por la intensidad en el mediocampo y la resistencia defensiva de New England Revolution, que logró neutralizar los intentos ofensivos de Chicago Fire FC tras la ventaja temprana. A pesar de la rotación constante en la segunda mitad, la estructura táctica establecida por el cuerpo técnico local se mantuvo firme, permitiendo cerrar el marcador con la valla invicta.

El camino en la MLS

Con esta victoria, New England Revolution reafirma su posición en la temporada 2026 de la MLS. Por su parte, Chicago Fire FC no pudo sumar unidades en su visita al Gillette Stadium y deberá enfocarse en corregir errores de cara a sus próximos compromisos en una etapa decisiva del torneo estadounidense.