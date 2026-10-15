New England Revolution venció 3-2 a FC Cincinnati, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 14 de octubre del 2026 a las 20.30 en el TQL Stadium, con el arbitraje de Rubiel Vazquez. En un compromiso vibrante por la jornada 30 de la MLS, New England Revolution se quedó con la victoria por 3-2 frente a FC Cincinnati.

El marcador comenzó a moverse temprano. A los 13 minutos, Tom Barlow adelantó a FC Cincinnati tras asistencia de Tyrell Malacia. Sin embargo, la visita reaccionó: a los 21 minutos, Dor Turgeman marcó el primer gol para New England Revolution tras asistencia de Peyton Miller. Más tarde, a los 43 minutos, Joshua Wynder puso el 2-1 parcial para los visitantes, asistido por Carles Gil. En el complemento, a los 51 minutos, nuevamente Dor Turgeman se hizo presente en el marcador para New England Revolution tras otra asistencia de Peyton Miller, estirando la ventaja a 3-1. Finalmente, a los 67 minutos, Kévin Denkey descontó para FC Cincinnati, nuevamente habilitado por Tyrell Malacia. En cuanto a la táctica, FC Cincinnati dispuso un esquema 3-5-1 frente al 4-2-3-1 de New England Revolution.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la intensidad y las dificultades físicas. A los 45 minutos, el entrenador de FC Cincinnati debió mover el banco por una lesión, sustituyendo a Obinna Nwobodo por Pavel Bucha, además de realizar ajustes tácticos con los ingresos de Kenji Mboma Dem y Samuel Gidi. Más adelante, a los 68 minutos, otra baja por lesión obligó a retirar a Tyrell Malacia para dar ingreso a Evander da Silva Ferreira.

En el balance estadístico, FC Cincinnati dominó la posesión con un 58,7% frente al 41,3% de New England Revolution. A pesar de la mayor tenencia local, la eficacia de la visita fue determinante: FC Cincinnati remató 21 veces, con 9 tiros a puerta, mientras que New England Revolution disparó en 10 ocasiones, registrando 5 remates al arco. La mayor cantidad de córners para el local (12 contra 5) reflejó su insistencia, pero no logró revertir el resultado ante un conjunto visitante que supo capitalizar sus oportunidades.