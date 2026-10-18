New York City FC empató 1-1 con Los Angeles Football Club, por la MLS

En un encuentro disputado el 17 de octubre de 2026 a las 20.30, New York City FC y Los Angeles Football Club igualaron 1-1 en el estadio Citi Field. El partido, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, contó con el arbitraje de Rosendo Mendoza.

Ambos equipos plantearon una estructura táctica idéntica con un 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 46 minutos, cuando Leo Walta anotó para Los Angeles Football Club. Posteriormente, a los 59 minutos, Andrés Perea logró la igualdad definitiva para New York City FC tras una asistencia de Nicolás Fernández Mercau.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la disciplina táctica y algunas amonestaciones clave, como las recibidas por los locales Hannes Wolf (27'), Aiden O'Neill (43') y Agustín Ojeda (53'). En la segunda parte, ambos entrenadores buscaron variantes para romper la paridad:

A los 68 minutos, New York City FC realizó cambios tácticos ingresando a Talles Magno por Agustín Ojeda y a Bénie Traoré por Luighi Hanri .

realizó cambios tácticos ingresando a por y a por . Por el lado de Los Angeles Football Club, se produjeron las entradas de Mathieu Choinière, Armindo Sieb, Sergi Palencia, Sergio Vasquez y Ryan Porteous en distintos momentos del complemento para refrescar el equipo.

En cuanto a las estadísticas, New York City FC dominó la tenencia de la pelota con un 65,5% de posesión frente al 34,5% de Los Angeles Football Club. El local generó mayor peligro con 14 tiros totales y 10 corners, aunque ambos equipos fueron efectivos en sus tres remates al arco. Por su parte, la visita registró 9 tiros y 4 corners, manteniendo el empate hasta el silbatazo final.