New York City FC empató 2-2 con Orlando City SC, por la MLS

El encuentro se disputó el 24 de octubre del 2026 a las 20.30 en el estadio Inter.co Stadium, con arbitraje de Elijio Arreguin. Fue un choque intenso donde Orlando City SC y New York City FC igualaron 2-2 en una nueva fecha de la fase regular de la competencia.

El desarrollo del encuentro y los goles

La apertura del marcador llegó a los 18 minutos, cuando Alonso Martínez marcó el primer gol para New York City FC tras asistencia de Hannes Wolf. Sin embargo, Orlando City SC reaccionó y logró igualar a los 32 minutos gracias a Antoine Griezmann, quien conectó un pase de Martín Ojeda. Ya en el complemento, a los 49 minutos, Martín Ojeda dio vuelta el resultado para el local tras una asistencia de Vinícius Nogueira de Oliveira. Finalmente, a los 99 minutos, Jonathan Shore selló el 2-2 definitivo para la visita, aprovechando la asistencia de James Sands.

Movimientos tácticos y tarjetas

El partido estuvo marcado por la alta intensidad y las modificaciones desde los bancos. A los 28 minutos, el arquero Tomás Romero ingresó en New York City FC tras la lesión de Matt Freese. Por el lado de Orlando City SC, el entrenador movió piezas con los ingresos de Joran Gerbet, Marco Pasalic y Daryl Dike en busca de mayor frescura ofensiva.

Disciplinas y estadísticas

La disciplina fue un factor clave durante los 90 minutos. El árbitro mostró tarjetas amarillas a los jugadores de Orlando City SC: Vinícius Nogueira de Oliveira, Iago Teodoro da Silva Nogueira, Wilder Cartagena y Eduard Atuesta fueron amonestados por diversas infracciones, mientras que por el lado de New York City FC, James Sands vio la tarjeta amarilla a los 43 minutos.