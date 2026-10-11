New York Red Bulls venció 4-1 a San Diego, por la MLS

El encuentro se disputó el 10 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Sports Illustrated Stadium, con el arbitraje de Malik Badawi. En un compromiso contundente, New York Red Bulls logró superar a San Diego por 4-1. A los 15 minutos, Julian Hall marcó el primer gol tras asistencia de Jorge Ruvalcaba. A los 20 minutos, Devin Padelford marcó el segundo gol tras asistencia de Cade Cowell. A los 27 minutos, Jorge Ruvalcaba marcó el tercer gol tras asistencia de Ronald Donkor. Finalmente, a los 93 minutos, Eric Choupo-Moting marcó el cuarto gol tras asistencia de Matthew Dos Santos, mientras que para la visita descontó Cédric Bakambu a los 60 minutos, asistido por Anders Dreyer.

Desarrollo y cambios tácticos

Ambos conjuntos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-3-1. A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes para refrescar el equipo. A los 61 minutos, el cuerpo técnico de New York Red Bulls movió el banco: ingresó Tim Parker por Justin Che en una variante táctica, mientras que hacia el final del partido, Matthew Dos Santos debió ingresar a los 88 minutos reemplazando al lesionado Devin Padelford. Por el lado de San Diego, destaca la temprana decisión de realizar dos cambios al iniciar el segundo tiempo, con los ingresos de Alejandro Alvarado y Cédric Bakambu.

Estadísticas del encuentro

El dominio de los

New York Red Bulls

se reflejó en la eficacia frente al arco, a pesar de que

San Diego

mantuvo una mayor posesión del balón.

Posesión: New York Red Bulls 36,9% contra 63,1% de San Diego .

36,9% contra 63,1% de . Tiros totales: New York Red Bulls acumuló 28 disparos, mientras que San Diego sumó 14.

acumuló 28 disparos, mientras que sumó 14. Tiros al arco: New York Red Bulls acertó en 12 ocasiones y San Diego en 5.

acertó en 12 ocasiones y en 5. Tiros de esquina: 4 para el conjunto local y 7 para el visitante.

Disciplina táctica

El rigor defensivo fue protagonista, derivando en varias amonestaciones. En New York Red Bulls, fueron amonestados Julián Bazán y Devin Padelford. Por parte de San Diego, el árbitro Malik Badawi mostró tarjetas amarillas a Jeppe Tverskov, Manu Duah y Kieran Sargeant debido a faltas reiteradas y protestas durante el transcurso del juego en el Sports Illustrated Stadium.