Orlando City SC venció 3-2 a Columbus Crew, por la MLS

El encuentro se disputó el 10 de octubre de 2026 en el Inter.co Stadium, a las 20.30, bajo el arbitraje de Rosendo Mendoza. En un enfrentamiento vibrante, Orlando City SC logró una victoria ajustada por 3-2 frente a Columbus Crew.

La apertura del marcador llegó de forma inmediata: a los 1 minutos, Harvey, Sarajian marcó el 1 gol tras asistencia de Antoine, Griezmann. La respuesta de Columbus Crew fue rápida y, a los 7 minutos, Taha, Habroune convirtió tras asistencia de Santiago, Rodríguez. Nuevamente, Orlando City SC tomó la delantera a los 16 minutos con un tanto de Antoine, Griezmann. Ya en el segundo tiempo, a los 53 minutos, Brais, Méndez igualó parcialmente para la visita tras asistencia de Taha, Habroune, pero finalmente Iván, Angulo sentenció el triunfo a los 89 minutos tras asistencia de Martín, Ojeda.

El trámite del partido estuvo marcado por la intensidad y el juego brusco. Durante la primera mitad, Vinícius, Nogueira de Oliveira, Robin, Jansson y David, Brekalo fueron amonestados por el local, mientras que en la visita vieron la tarjeta amarilla Taha, Habroune y Brais, Méndez. En la segunda parte, Marco, Pasalic también fue amonestado por pérdida de tiempo.

Para intentar cambiar el destino del encuentro, ambos cuerpos técnicos realizaron múltiples variantes. Orlando City SC movió el banco en diversas ocasiones, destacándose los ingresos de Bernardo, Rhein, Zakaria, Taifi, Luis Otávio, Costa de Aquino, Daryl, Dike y Justin, Ellis. Por el lado de Columbus Crew, ingresaron Gonzalo, Tapia, André Filipe, Tavares Gomes, Brooks, Lennon, Sékou, Bangoura y Andrés, Herrera, aunque no lograron revertir el resultado final.