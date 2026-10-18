Orlando City SC venció 4-1 a D.C. United, por la MLS 2026

En un encuentro disputado el 17 de octubre de 2026 a las 20.30, Orlando City SC superó con contundencia a D.C. United en el Inter.co Stadium. El partido, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, contó con el arbitraje de Pierre-Luc Lauzière. La figura excluyente fue Antoine Griezmann, quien lideró el ataque del conjunto local.

El desarrollo del encuentro y la contundencia ofensiva

El dominio de Orlando City SC se tradujo rápidamente en el marcador. A los 15 minutos, Antoine Griezmann marcó el primer gol tras asistencia de Martín Ojeda. Poco después, a los 22 minutos, Martín Ojeda marcó el segundo gol tras asistencia de Antoine Griezmann. Sobre el cierre del primer tiempo, D.C. United descontó a los 47 minutos por medio de Tai Baribo, quien anotó de penal. Ya en la segunda mitad, a los 50 minutos, Antoine Griezmann marcó su segundo gol personal, mientras que a los 95 minutos, Marco Pasalic sentenció el 4-1 definitivo tras asistencia de Justin Ellis. En cuanto a lo táctico, Orlando City SC se presentó con un esquema 4-2-3-1, mientras que D.C. United optó por un 4-4-4.

Movimientos estratégicos y disciplina

Durante la segunda mitad, ambos estrategas buscaron refrescar sus piezas. A los 86 minutos, Orlando City SC realizó una variante clave: ingresó Marco Pasalic por Martín Ojeda, cambio que resultó efectivo con el gol sobre el final. Por el lado de D.C. United, el entrenador intentó revertir la situación con ingresos como los de Jackson Hopkins y Matti Peltola, aunque sin éxito. El rigor físico del duelo se reflejó en las tarjetas amarillas recibidas por Luis Otávio en el local, y por Kimito Nono, Jackson Hopkins y Tai Baribo en la visita.

Estadísticas del partido

El análisis estadístico confirma la superioridad de Orlando City SC en el control del juego y la precisión en ataque: