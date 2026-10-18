Osasuna venció 2-0 a Racing de Santander, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó en el El Sadar el 18 de octubre del 2026 a las 09.00, con arbitraje de Juan Martínez Munuera. En una jornada marcada por la intensidad, Osasuna logró quedarse con los tres puntos ante el Racing de Santander. A los 9 minutos, Ante Budimir marcó el 1 gol tras ejecutar un penal de manera efectiva. Finalmente, a los 88 minutos, Asier Osambela sentenció el 2-0 definitivo para sellar la victoria local.

En cuanto al planteamiento táctico, ambos equipos presentaron esquemas diferentes: Osasuna optó por un 4-3-3, mientras que el Racing de Santander se dispuso con un 4-2-3-1. El desarrollo del juego estuvo condicionado por la disciplina, reflejada en las tarjetas amarillas mostradas a Álvaro Mantilla (5'), Valentin Rosier (27'), Jorge Salinas (50'), Ante Budimir (59') e Iván Martín (79'). Además, a los 67 minutos, el técnico de Osasuna movió el banco: ingresó Asier Osambela por Moi Gómez, una modificación que resultó clave para ampliar la ventaja en el marcador.

El análisis estadístico revela la superioridad ofensiva de Osasuna, que registró un total de 20 tiros frente a los 9 del Racing de Santander. De esos intentos, el equipo local logró acertar 7 remates a puerta, contrastando con el único disparo con peligro que pudo generar la visita durante todo el compromiso. En cuanto al control del esférico, el Racing de Santander mantuvo una posesión del 56,5%, pero no logró traducirla en acciones concretas ante el arco rival.

La labor defensiva y la presión alta fueron determinantes, evidenciadas en los 7 tiros de esquina a favor de Osasuna contra los 4 que dispuso el conjunto santanderino. Este triunfo en la jornada 9 consolida el rendimiento del equipo de casa, que supo gestionar los tiempos del partido mediante constantes variantes tácticas, incluyendo los ingresos finales de jugadores como Raúl Moro e Iñigo Arguibide, asegurando así mantener la valla invicta y los tres puntos en casa.

Osasuna venció por 2-0 a Racing de Santander como Home, en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de España 2026. Para Osasuna los goles fueron marcados por {'player_id': 'p94273', 'player_name': 'Ante, Budimir', 'minute': '9', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p646142', 'player_name': 'Asier, Osambela', 'minute': '88', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} . El cotejo se disputó en el estadio El Sadar, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio El Sadar, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Osasuna suma 11 puntos, ubicándose en la 9 posición, mientras que Racing de Santander tiene 8 unidades, en la 16 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Osasuna y Racing de Santander en la tabla de posiciones, tras la fecha 9

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.