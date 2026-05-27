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Palmeiras - Junior: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este jueves desde las las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Palmeiras vs. Junior, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Palmeiras vs. Junior, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Palmeiras y Junior se enfrentan este jueves desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Allianz Parque, en uno de los partidos del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Palmeiras viene de perder ante Cerro Porteño por 1-0 mientras que Junior llega de ganar ante Sporting Cristal por 3-2.

Todo lo que hay que saber

  • Palmeiras vs. Junior
  • Hora: 19.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Palmeiras y Junior en la tabla de posiciones

El grupo F de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Cerro Porteño, Palmeiras, Sporting Cristal, Junior.

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