Palmeiras venció 2-0 a Athletico Paranaense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 19.30 en el Estádio Mário Celso Petraglia, con el arbitraje de Paulo Cezar Zanovelli Da Silva. En un arranque frenético, Palmeiras logró establecer la diferencia definitiva antes de los diez minutos iniciales. A los 6 minutos, Mauricio, Magalhães Prado marcó el primer gol tras asistencia de José Manuel, López. Poco después, a los 10 minutos, Joaquín, Piquerez anotó el segundo tanto para sellar el 2-0 final que le permitió al equipo visitante llevarse los tres puntos de un reducto complejo.

Ambos equipos presentaron una formación espejo, saltando al campo con un 3-4-2-1 como estrategia táctica. A pesar de la paridad en el dibujo, el desarrollo se vio condicionado por la disciplina. Andreas Hugo, Hoelgebaum Pereira, de Palmeiras, fue expulsado a los 42 minutos por doble amonestación, lo que obligó al conjunto visitante a reajustar sus líneas durante toda la segunda mitad. Por el lado de Athletico Paranaense, el técnico buscó soluciones moviendo el banco: a los 52 minutos, tras una lesión, ingresó Bruno, Zapelli en lugar de Claudio Henrique, de Jesus Passos, quien había entrado apenas tras el descanso.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de la posesión fue claramente para Athletico Paranaense, que controló el balón el 64,5% del tiempo frente al 35,5% de Palmeiras. Sin embargo, esta superioridad no se tradujo en efectividad frente al arco. El equipo local registró un total de 24 tiros, pero solo 6 fueron a puerta, mientras que el visitante capitalizó con mayor puntería sus aproximaciones, logrando 3 tiros a puerta sobre un total de 6 intentos.

Detalles finales y comportamiento defensivo

El juego también se destacó por la gran cantidad de tiros de esquina generados por el dueño de casa, que acumuló 16 corners contra solo 1 de su rival, evidenciando el asedio constante que no logró quebrar el cero. La disciplina fue un factor clave, con amonestaciones tempranas para Gilberto, Moraes Júnior (8') en Athletico Paranaense y Andreas Hugo, Hoelgebaum Pereira (21') y Joaquín, Piquerez (34') en Palmeiras. Con este resultado, el conjunto paulista logra un triunfo valioso fuera de casa en la recta final de la jornada 31 del Brasileirao Serie A.