Palmeiras venció 4-1 a Corinthians, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro disputado el 11 de octubre de 2026 a las 17.30 en el estadio Nubank Parque, Palmeiras logró una contundente victoria ante Corinthians por 4-1, bajo el arbitraje de Anderson Daronco.

El desarrollo del encuentro y las emociones

El partido mostró una gran superioridad ofensiva del elenco local desde el inicio. A los 16 minutos, Alexander Barboza marcó el primer gol tras asistencia de Lucas Evangelista Santana de Oliveira. Antes de finalizar la primera etapa, a los 46 minutos, Agustín Giay amplió la ventaja tras una asistencia de Jhon Arias. Ya en el segundo tiempo, a los 46 minutos, Matheus Lima Beltrão Oliveira anotó en contra, y a los 51 minutos, Agustín Giay sentenció su doblete personal. Sobre el final, a los 91 minutos, Gustavo Henrique Vernes descontó para la visita tras una asistencia de Victor Vinícius Coelho dos Santos.

Análisis estadístico

La superioridad de Palmeiras quedó reflejada en las estadísticas del choque. El equipo ganador registró una posesión del 54,7% frente al 45,3% de Corinthians. En cuanto al volumen de juego ofensivo, los locales dispararon 22 veces al arco contra 12 de la visita, con una efectividad de 8 remates a puerta para el vencedor y 3 para el conjunto de Corinthians.

Gestión de plantel y disciplina

El compromiso estuvo marcado por una alta fricción, resultando en varias amonestaciones: Jhon Arias, Agustín Giay y Gustavo Gómez vieron la amarilla en Palmeiras, mientras que Raniele Almeida Melo, Memphis Depay, Gabriel Armando de Abreu y Victor Vinícius Coelho dos Santos fueron amonestados en la visita. En cuanto a las modificaciones, cabe destacar que Palmeiras realizó un cambio obligado a los 77 minutos, cuando Ramón Sosa debió abandonar el campo por lesión, siendo reemplazado por Paulo Henrique Sampaio Filho.