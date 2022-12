Partidos de hoy del Mundial 2022: la agenda de horarios y TV del sábado 3 de diciembre

DOHA.- El Mundial Qatar 2022 entró en recta final, donde se juegan los partidos de eliminación directa. El fixture de la Copa del Mundo presenta hoy, sábado 3 de diciembre, dos partidos por los octavos de final. A las 12 (hora argentina), Países Bajos enfrenta a EEUU en el estadio Khalifa International Stadium (TVP, DSports). A las 16, chocan Argentina contra Australia en el estadio Ahmad bin Ali Stadium (TVP, TyC Sports, DSports).

Los ganadores de ambos partidos se cruzarán por los cuartos de final el 9 de diciembre en el estadio Lusail Iconic Stadium.

La agenda del fútbol en la TV el sábado 3 de diciembre

• 12 Países Bajos vs. EEUU (TVP, DSports)

• 16 Argentina vs. Australia (TVP, TyC Sports, DSports)



Octavos de final: así están los cruces

• Países Bajos vs. EEUU - Sábado 3 de diciembre a las 12 en el estadio Khalifa International Stadium (TVP, DSports).

• Argentina vs. Australia - Sábado 3 de diciembre a las 16 en el estadio Ahmad bin Ali Stadium (TVP, TyC Sports, DSports).

• Francia vs. Polonia - Domingo 4 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama Stadium (TVP, DSports).

• Inglaterra vs. Senegal - Domingo 4 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt Stadium (TVP, DSports).

• Japón vs. Croacia - Lunes 5 de diciembre a las 12 en el estadio Al Janoub Stadium (TyC Sports, DSports).

• Brasil vs. República de Corea - Lunes 5 de diciembre a las 16 en el estadio Stadium 974 (TyC Sports, DSports).

• Marruecos vs. España - Martes 6 de diciembre a las 12 en el estadio Education City Stadium (TyC Sports, DSports).

• Portugal vs. Suiza - Martes 6 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail Iconic Stadium (TyC Sports, DSports).



Cuartos de final

• Ganador partido 5 vs. Ganador partido 6 - Viernes 9 de diciembre a las 12 en el estadio Education City Stadium (TVP, DSports).

• Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Viernes 9 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail Iconic Stadium (TVP, DSports).

• Ganador partido 7 vs. Ganador partido 8 - Sábado 10 de diciembre a las 12 en el estadio Al Thumama Stadium (TyC Sports, DSports).

• Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Sábado 10 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt Stadium (TyC Sports, DSports).



Semifinales

• Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Martes 13 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail Iconic Stadium (TVP, DSports).

• Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Miércoles 14 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt Stadium (TVP, DSports).



Partido por el tercer puesto

• Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 - Sábado 17 de diciembre a las 12 en el estadio Khalifa International Stadium (TyC Sports, DSports).



Final

• Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Domingo 18 de diciembre a las 12 en el estadio Lusail Iconic Stadium (TVP, DSports).



LA NACION