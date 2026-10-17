Philadelphia Union empató 2-2 con Charlotte FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 15.30 en el Subaru Park, con arbitraje de Jon Freemon. En un partido vibrante por la jornada 31 de la MLS, Philadelphia Union y Charlotte FC igualaron 2-2 en una jornada de alta intensidad futbolística.

El marcador se abrió a los 24 minutos, cuando Milan Iloski convirtió de penal para Philadelphia Union. Ya en la segunda mitad, la reacción de Charlotte FC fue inmediata: a los 48 minutos, Rodolfo Aloko marcó el primer gol tras asistencia de Idan Toklomati, y a los 62 minutos, Idan Toklomati anotó el segundo tras asistencia de David Schnegg. Finalmente, a los 73 minutos, Bruno Damiani selló el 2-2 definitivo para Philadelphia Union luego de una asistencia de Danley Jean Jacques.

El juego estuvo marcado por el rigor físico y las intervenciones desde el banco de suplentes. Por el lado de Charlotte FC, Allan Saint-Maximin, Morrison Agyemang y David Schnegg fueron amonestados durante la primera etapa. En cuanto a las variantes tácticas, a los 55 minutos, Philadelphia Union buscó mayor peso ofensivo con el ingreso de Quinn Sullivan por Indiana Vassilev, mientras que a los 82 minutos, Malik Jakupovic debió reemplazar al goleador Bruno Damiani por una lesión.

En el cierre del compromiso, Charlotte FC realizó múltiples modificaciones estratégicas para conservar la paridad, ingresando Liel Abada, Luca de la Torre y Harry Toffolo a los 83 minutos. Posteriormente, a los 102 minutos, Tyger Smalls reemplazó a Rodolfo Aloko, cerrando el abanico de cambios en un encuentro donde ambos equipos buscaron quedarse con los tres puntos hasta el pitazo final del árbitro Jon Freemon.