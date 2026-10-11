Philadelphia Union venció 2-1 a Real Salt Lake, por la MLS

El encuentro se disputó el 10 de octubre de 2026 a las 20.30 en el estadio Subaru Park, con el arbitraje de Elijio Arreguin. En un partido vibrante por la jornada 29 de la MLS, Philadelphia Union logró imponerse por 2-1 ante Real Salt Lake.

En cuanto al planteo táctico, Philadelphia Union dispuso un esquema 4-4-2, mientras que Real Salt Lake optó por una formación 3-4-2-1. El marcador se abrió a los 31 minutos, cuando Bruno Damiani marcó el primer gol del encuentro tras asistencia de Frankie Westfield. Ya en la segunda mitad, a los 81 minutos, Milan Iloski amplió la ventaja para el local tras una habilitación de Cavan Sullivan. Sobre el cierre, a los 96 minutos, Saba Lobjanidze descontó para la visita tras una asistencia de Luc De Fougerolles.

El desarrollo del juego estuvo marcado por una alta intensidad que se vio reflejada en la disciplina. Por el lado de Philadelphia Union, Danley Jean Jacques, Frankie Westfield, Jesús Bueno y Bruno Damiani fueron amonestados. En Real Salt Lake, las tarjetas amarillas fueron para DeAndre Yedlin y Dominik Marczuk.

En el análisis estadístico, Philadelphia Union registró una posesión del 52,3% frente al 47,7% de Real Salt Lake. En términos de ofensiva, el equipo ganador disparó 14 veces en total (5 al arco), mientras que la visita concretó 11 remates (4 a puerta). En los tiros de esquina, Philadelphia Union tuvo 4 y Real Salt Lake generó 3.