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Portland Timbers empató 0-0 con Colorado Rapids, por la MLS

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 31 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

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Portland Timbers empató 0-0 con Colorado Rapids, por la MLS
Portland Timbers empató 0-0 con Colorado Rapids, por la MLS

En un encuentro disputado el 17 de octubre de 2026 a las 23.30 en el Providence Park, Portland Timbers y Colorado Rapids igualaron sin goles. El partido, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, contó con el arbitraje de Elijio Arreguin.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos plantearon esquemas distintos: Portland Timbers optó por una formación 4-3-3, mientras que Colorado Rapids utilizó un 4-2-3-1. El compromiso se vio condicionado por la indisciplina, con varias amonestaciones en la primera mitad, destacándose las tarjetas amarillas a Kristoffer Velde en el local, y a Rob Holding, Morgan Whittaker y Kosi Thompson en la visita. En el segundo tiempo, los entrenadores buscaron variantes para romper el cero. A los 67 minutos, el técnico local movió el banco con el ingreso de José Caicedo por Diego Chará y Ariel Lassiter por Omir Fernandez, buscando mayor frescura en ataque. Por el lado de la visita, a los 45 minutos ingresó Noah Cobb por Rob Holding, y a los 62 minutos Hamzat Ojediran y Paxten Aaronson reemplazaron a Morgan Whittaker y Donavan Phillip, respectivamente.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la pelota fue mayoritariamente para Colorado Rapids, que registró un 57,8% de posesión frente al 42,2% de Portland Timbers. A pesar del control territorial de la visita, el conjunto local fue más incisivo en sus aproximaciones:

  • Portland Timbers ejecutó un total de 11 tiros, de los cuales 4 fueron a puerta.
  • Colorado Rapids disparó en 9 ocasiones, aunque solo 1 fue al arco.
  • En el rubro de tiros de esquina, Colorado Rapids dispuso de 4 córners contra 1 de Portland Timbers.

Conclusiones del partido

El 0-0 final refleja la paridad y la falta de eficacia en los metros finales por parte de ambos equipos. A pesar de los intentos de modificación táctica durante el complemento, el marcador no se alteró en el Providence Park. Este resultado obliga a ambos planteles a ajustar piezas de cara a sus próximos compromisos en la fase regular de la MLS, donde cada unidad sumada resulta fundamental para las aspiraciones en la tabla de posiciones.

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