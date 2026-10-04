Portugal venció 2-1 a Noruega, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 4 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Estádio do Dragão, con el arbitraje de Maurizio Mariani. En un partido intenso, Portugal logró superar a Noruega por 2-1. A los 36 minutos, Kristoffer Ajer marcó el primer gol tras asistencia de Martin Ødegaard. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar: a los 38 minutos, João Pedro Cavaco Cancelo marcó el primer gol tras asistencia de Nuno Alexandre Tavares Mendes. Finalmente, a los 79 minutos, Gonçalo Matias Ramos marcó el segundo gol tras asistencia de João Félix Sequeira para sellar el resultado.

Desarrollo táctico y disciplina

Ambos equipos presentaron esquemas distintos, con Portugal utilizando un 4-1-3-2 frente al 4-2-3-1 de Noruega. El partido estuvo marcado por la indisciplina de Francisco Fernandes da Conceição, quien vio la tarjeta amarilla a los 85 minutos y, segundos después, recibió la segunda amarilla, resultando en su expulsión. Previamente, João Pedro Cavaco Cancelo había sido amonestado a los 11 minutos, mientras que Bruno Miguel Borges Fernandes recibió una tarjeta amarilla a los 87.

En cuanto a los cambios, a los 63 minutos, Portugal realizó una doble variante táctica: ingresaron José Diogo Dalot Teixeira por João Pedro Cavaco Cancelo y Rúben Diogo da Silva Neves por João Maria Lobo Alves Palhares Costa Palhinha Gonçalves. Por parte de la visita, la nota negativa fue la lesión de Erling Haaland, quien fue reemplazado por Jørgen Strand Larsen a los 67 minutos.

Dominio estadístico

La superioridad de Portugal se vio reflejada en la estadística, registrando una posesión del 58,6% frente al 41,4% de Noruega. El equipo local fue mucho más agresivo en ataque, acumulando un total de 20 tiros, de los cuales 7 fueron a portería, mientras que el conjunto visitante apenas alcanzó los 9 remates totales con 3 disparos entre los tres palos.

Precisión en la pelota parada

El juego también se disputó en las áreas a través de los tiros de esquina, donde Portugal generó 6 oportunidades, superando las 4 que logró concretar Noruega. Este triunfo consolida el desempeño del equipo local en la jornada 4 del grupo A4 de la UEFA Nations League, demostrando mayor eficacia en los momentos decisivos del encuentro para quedarse con los tres puntos en casa.