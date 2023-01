Qué necesitan Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas para ser N° 1 del mundo tras el Australian Open

escuchar

La final del Australian Open 2023, el primer Grand Slam de la temporada, tiene una curiosa similitud con la del US Open 2022, el último major del año pasado: el ganador será el nuevo N°1 del ranking mundial de la ATP. En Estados Unidos Carlos Alcaraz venció a Casper Ruud y llegó a la cima, la cual todavía ostenta y le cederá el lunes a Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas. El serbio y el griego se enfrentarán este domingo desde las 5.30 (hora argentina) en Melbourne Park con transmisión en vivo de ESPN para dirimir la primera gran corona del calendario y, también, quién es el monarca del circuito.

El español comanda la tabla con 6820 puntos y la próxima semana restará los 90 que obtuvo por caer en tercera ronda en 2022 a raíz de que no participó en la presente edición porque se lesionó. Es decir, quedará con 6730. Así, no jugará el ATP 250 de Buenos Aires del 13 al 19 de febrero como el mejor del planeta.

Actualmente, Tsitsipas está cuarto en el escalafón con 5715 unidades. Si se consagra, teniendo en cuenta que en 2022 fue semifinalista -perdió con Daniil Medvedev- sumará 1280 (la diferencia entre los 2000 por ser campeón y los 720 que consiguió anteriormente por llegar a semifinales), llegará a 6995 y superará a Alcaraz. En caso de caer, conseguirá 480 puntos y ascenderá al tercer lugar porque desplazará al noruego Casper Ruud.

En ese contexto, tiene en sus manos la tercera chance de acceder al N° 1 del mundo. La primera fue en septiembre pasado en Flushing Meadows, pero perdió en la primera ronda. Luego, en el ATP Masters Finals de Turín debía ser campeón invicto: cayó en su primer encuentro contra Djokovic.

Stefanos Tsitsipas necesitar ganar su primer Grand Slam para quedar como N° 1 del mundo WILLIAM WEST - AFP

El balcánico empezó el Australian Open 2023 con una ventaja: como el año pasado no pudo competir por no haberse vacunado contra el Covid-19 y fue deportado del país oceánico, no defiende instancia en este campeonato y solo suma. Si bien ahora está quinto en el ranking con 5070 unidades, si se lleva el título obtendrá 2000 puntos y llegará a los 7050. Si pierde con el heleno, sumará 1200 y, con un total de 6270, quedará tercero.

El tenista de 35 años es el máximo ganador en Melbourne Park y buscará su 22° título major para alcanzar el récord de Rafael Nadal, en la que es su 33ᵃ definición en certámenes de este tipo, los de más alto rango en el circuito. Ganó el torneo en nueve ocasiones y la última fue en 2021. También festejó en 2020, 2019, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011 y 2008. Lo siguen en la tabla histórica el local Roy Emerson y Roger Federer, ambos con seis trofeos cada uno. De celebrar otra vez, se convertirá en el tercer jugador en la historia con al menos diez estrellas en un mismo Grand Slam luego de Rafael Nadal (ganó Roland Garros 14 veces) y Margaret Court (tiene 11 Australian Open en su haber).

Novak Djokovic quiere llegar una decena de Australian Open y romper otro récord Aaron Favila - AP

Para acceder a la definición, el griego se impuso en semifinales al ruso Karen Khachanov por 7-6 (2), 6-4, 6-7 (8) y 6-3 mientras que el serbio hizo lo propio ante el joven estadounidense Tommy Paul por un cómodo 7-5, 6-1 y 6-2. Previamente, en cuartos de final, habían eliminado al checo Jiri Lehecka y al ruso Andrey Rublev, respectivamente.

En los pronósticos de Betsson, Djokovic tiene ventaja para acrecentar su legado en Australia e igualar a Rafael Nadal como el máximo ganador de Grand Slams de toda la historia. Su victoria cotiza 1.20, contra los 4.60 que se pagan por un triunfo del griego.

Ambos jugadores se enfrentaron 12 veces entre sí con supremacía para el balcánico, que ganó en 10 ocasiones. Una de ellas fue en la definición de Roland Garros 2021 en la que se impuso por 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Esa fue la única final de un major para el heleno, por lo que no tiene títulos de ese calibre en su haber. Las dos veces que derrotó a Djokovic fue en el primer partido contra él en 2018 en 16avos de final del ATP Masters 1000 de Canadá y en cuartos de final del ATP Masters 1000 de Shangai en 2019.

Novak Djokovic se impuso en 10 de las 12 veces que enfrentó a Stefanos Tsitsipas

