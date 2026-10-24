Racing de Santander venció 2-1 a Espanyol, por la Liga de España

En un encuentro disputado el 24 de octubre de 2026 a las 11.15 en el estadio El Sardinero, Racing de Santander logró una victoria clave frente a Espanyol. El partido, correspondiente a la jornada 10 de la Liga de España, contó con el arbitraje de Jesús Gil Manzano.

Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un planteo táctico idéntico, utilizando un 4-2-3-1, aunque el desarrollo mostró mayor ambición por parte del conjunto local. Las emociones llegaron en la segunda mitad: a los 62 minutos, Edu, Expósito adelantó a la visita tras una asistencia de Javi, Hernández. La reacción de Racing de Santander fue inmediata y contundente. A los 69 minutos, Jeanuël, Belocian marcó el primer gol tras asistencia de Sergio, Canales, igualando el marcador. Finalmente, a los 84 minutos, Yassir, Zabiri selló el 2-1 definitivo luego de recibir el pase de Álvaro, Mantilla.

El trámite del partido estuvo marcado por la intensidad y el constante movimiento desde los bancos de suplentes. A los 67 minutos, Racing de Santander debió realizar un cambio obligado por lesión, retirándose Matteo, Prati para el ingreso de Iker, Luque. En cuanto a la disciplina, el árbitro Jesús Gil Manzano debió mostrar numerosas tarjetas amarillas a lo largo del complemento para controlar el juego, destacándose las amonestaciones a Pablo, Ramón en el local y a Javi, Puado y Edu, Expósito en el conjunto visitante.

En el análisis estadístico, Racing de Santander dominó las acciones ofensivas, reflejando su superioridad con 23 disparos totales, de los cuales 9 fueron a puerta, frente a los 11 tiros y apenas 1 al arco que registró Espanyol. Además, el equipo ganador mantuvo una mayor posesión del balón con un 54,6% contra el 45,4% del rival, logrando también una mayor cantidad de tiros de esquina (9 frente a 4), lo que terminó por inclinar la balanza a su favor en esta jornada de la competición.

Racing de Santander venció por 2-1 a Espanyol como Home, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de España 2026. Para Racing de Santander los goles fueron marcados por {'player_id': 'p565992', 'player_name': 'Jeanuël, Belocian', 'minute': '69', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p56448', 'assist_player_name': 'Sergio, Canales'} , {'player_id': 'p652987', 'player_name': 'Yassir, Zabiri', 'minute': '84', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p500285', 'assist_player_name': 'Álvaro, Mantilla'} , mientras que para Espanyol el gol fue marcado por {'player_id': 'p420909', 'player_name': 'Edu, Expósito', 'minute': '62', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p628184', 'assist_player_name': 'Javi, Hernández'}. El cotejo se disputó en el estadio El Sardinero, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Racing de Santander suma 11 puntos, ubicándose en la 11 posición, mientras que Espanyol tiene 8 unidades, en la 18 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Racing de Santander y Espanyol en la tabla de posiciones, tras la fecha 10

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.