RB Bragantino empató 1-1 con Mirassol, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 7 de octubre de 2026 a las 19.30 en el Estádio Cicero de Souza Marques, con el arbitraje de Raphael Claus. En un enfrentamiento intenso por la jornada 29 del Brasileirao Serie A, RB Bragantino y Mirassol igualaron 1-1, dejando el marcador repartido tras un desarrollo muy disputado.

En cuanto a las estrategias, RB Bragantino se presentó con una formación 4-2-3-1, mientras que Mirassol optó por un 4-4-2. El partido estuvo marcado por la temprana expulsión de João Victor, Carroll Santana a los 27 minutos, lo que condicionó el resto del encuentro para la visita. A los 51 minutos, Eduardo, Colcenti Antunes marcó el primer gol tras asistencia de Wallace Yan, de Souza Barreto. Sin embargo, a los 70 minutos, André Luís, Silva de Aguiar igualó el marcador tras asistencia de Alesson, dos Santos Batista.

Los entrenadores buscaron variantes para desequilibrar el marcador. Por el lado del local, a los 45 minutos ingresaron Isidro, Pitta y José, Herrera en lugar de Patrick Roberto, da Silva Campos y Luis Antônio, da Rocha Júnior. Más tarde, a los 72 minutos, ingresó Bruno, Gonçalves de Jesus por Wallace Yan, de Souza Barreto, y a los 82 minutos Vinicius, Mendonça Pereira reemplazó a Eduardo, Colcenti Antunes. Por parte de Mirassol, el ingreso de André Luís, Silva de Aguiar a los 57 minutos resultó determinante al anotar el gol del empate.

En el balance estadístico, el dominio territorial fue claramente de RB Bragantino, que registró un 70,9% de posesión frente al 29,1% de Mirassol. El local fue mucho más agresivo en ofensiva con un total de 33 disparos (9 a portería) y 11 tiros de esquina, mientras que la visita, afectada por la inferioridad numérica, logró concretar 8 remates (2 a portería) y 3 tiros de esquina.