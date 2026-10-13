RB Bragantino venció 4-2 a Cruzeiro, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro disputado el 12 de octubre de 2026 a las 21.00 en el Estádio Cicero de Souza Marques, RB Bragantino logró una contundente victoria por 4-2 frente a Cruzeiro, bajo el arbitraje de Savio Pereira Sampaio. A los 13 minutos, Lucas Henrique, Barbosa marcó el 1 gol tras asistencia de Eric, dos Santos Rodrigues. Poco después, a los 20 minutos, Kaio Jorge, Pinto Ramos anotó en contra, ampliando la ventaja. A los 30 minutos, Eric, dos Santos Rodrigues marcó el 3 gol. Ya sobre el cierre, a los 91 minutos, José, Herrera selló el marcador tras asistencia de Isidro, Pitta. Por el lado de la visita, José Lucas, Gomes da Silva descontó a los 43 minutos, y Matheus Henrique, de Souza anotó a los 89 minutos.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos conjuntos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando una formación 4-2-3-1. A pesar de la paridad en la propuesta inicial, RB Bragantino supo gestionar mejor las sustituciones. A los 58 minutos, ante la lesión de Gustavo, Marques Alves dos Santos, ingresó Eduardo, Gonzaga Mendes Santos. Más tarde, los ingresos de Matheus, Fernandes Siqueira, Isidro, Pitta y Gabriel, Girotto Franco refrescaron el ataque, permitiendo que José, Herrera cerrara la cuenta tras ingresar por Lucas Henrique, Barbosa a los 81 minutos. Cruzeiro, por su parte, intentó reaccionar con los ingresos de Fabrício Bruno, Soares de Faria, Matías, Viña y Wesley, Gassova Ribeiro Teixeira, pero no logró revertir el resultado.

Análisis estadístico

El partido dejó números interesantes que reflejan la dinámica de juego. Cruzeiro dominó la posesión con un 69,4% frente al 30,6% de RB Bragantino, pero la eficacia fue clave para el ganador. En cuanto a la agresividad ofensiva, los visitantes registraron 25 tiros (13 a puerta), mientras que el dueño de casa concretó 20 tiros (10 a puerta). En la disputa por los balones detenidos, RB Bragantino ejecutó 7 corners contra 6 de Cruzeiro.

Disciplina y contexto

El encuentro también estuvo marcado por la disciplina táctica y algunas infracciones. Guzmán, Rodríguez y Ryan Augusto, Tavares da Silva vieron la tarjeta amarilla para RB Bragantino, mientras que William, de Asevedo Furtado y Felipe, de Morais Barbosa Penna dos Santos fueron amonestados en Cruzeiro. Con este resultado en la jornada 30, el certamen sigue su curso en una etapa definitoria donde cada unidad en disputa es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla del Brasileirao Serie A.