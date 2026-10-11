Real Betis venció 5-2 a Osasuna, por la Liga de España 2026

El 11 de octubre de 2026, en el Estadio La Cartuja de Sevilla, Real Betis y Osasuna se enfrentaron en el marco de la jornada 8 de la Liga de España. El encuentro, que comenzó a las 13.30, fue arbitrado por Carlos Muñiz Muñoz. La victoria quedó en manos de Real Betis tras una contundente actuación colectiva.

El desarrollo del encuentro

El equipo local, que dispuso una formación 4-2-3-1, logró abrir el marcador a los 10 minutos cuando Francisco Román, Alarcón Suárez convirtió un penal. Posteriormente, a los 31 minutos, Abde, Ezzalzouli amplió la ventaja tras una asistencia de Cucho, Hernández. Ya en la segunda mitad, a los 48 minutos, un gol en contra de Ante, Budimir complicó a la visita, aunque Ante, Budimir se reivindicó descontando a los 51 minutos y Raúl, García puso el segundo de Osasuna a los 56 minutos. Sin embargo, Francisco Román, Alarcón Suárez marcó su segundo tanto a los 67 minutos y, finalmente, José Antonio, Morante selló el 5-2 definitivo a los 96 minutos tras una habilitación de Héctor, Bellerín. Osasuna, con su esquema 4-4-2, no pudo frenar el poder ofensivo rival.

Cambios y disciplina

El partido estuvo marcado por una alta intensidad física y constantes movimientos desde los bancos. A los 79 minutos, Osasuna debió sustituir a Raúl, García por lesión. En cuanto a la disciplina, el colegiado mostró numerosas tarjetas amarillas, destacándose las de Alejandro, Catena (95') en la visita y Marc, Roca (80') en el local, en un contexto de mucha fricción en el mediocampo.

Análisis estadístico

El dominio de Real Betis se vio reflejado en las estadísticas finales, alcanzando un 52% de posesión frente al 48% de Osasuna. El conjunto vencedor fue mucho más punzante, registrando 20 tiros totales, 7 de ellos a puerta, contra los 11 disparos totales y 5 a puerta de la visita. Además, Real Betis generó mayor peligro a través del balón detenido, logrando 8 corners a favor.

Real Betis venció por 5-2 a Osasuna como Home, en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de España 2026. Para Real Betis los goles fueron marcados por {'player_id': 'p80209', 'player_name': 'Francisco Román, Alarcón Suárez', 'minute': '10', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p500745', 'player_name': 'Abde, Ezzalzouli', 'minute': '31', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p244716', 'assist_player_name': 'Cucho, Hernández'} , {'player_id': 'p94273', 'player_name': 'Ante, Budimir', 'minute': '48', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Own', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p80209', 'player_name': 'Francisco Román, Alarcón Suárez', 'minute': '67', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p680523', 'player_name': 'José Antonio, Morante', 'minute': '96', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p98745', 'assist_player_name': 'Héctor, Bellerín'} , mientras que para Osasuna los goles fueron marcados por {'player_id': 'p94273', 'player_name': 'Ante, Budimir', 'minute': '51', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p130026', 'assist_player_name': 'Rubén, García'}, {'player_id': 'p490859', 'player_name': 'Raúl, García', 'minute': '56', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p244273', 'assist_player_name': 'Alejandro, Catena'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio La Cartuja de Sevilla, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Betis suma 19 puntos, ubicándose en la 3 posición, mientras que Osasuna tiene 8 unidades, en la 15 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Betis y Osasuna en la tabla de posiciones, tras la fecha 8

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.